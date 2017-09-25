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İrem Derici’nin son hali sevenlerini üzdü!

Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. İrem Derici, hastaneden paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre sonra sosyal medya hesabından sildi.

25/09/2017

İrem Derici’nin son hali sevenlerini üzdü!
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Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi verdikten sonra, yoğun bakımdaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Derici’nin yorgun olduğu ve el salladığı görülüyor. İrem Derici hastaneden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

 



TAGS: İrem Derici
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