İrem Derici’nin son hali sevenlerini üzdü!

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi verdikten sonra, yoğun bakımdaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Derici’nin yorgun olduğu ve el salladığı görülüyor. İrem Derici hastaneden yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.