63 yaşındaki İngiliz tutuksuz yargılanacak

Karşıyaka- Girne anayolunda 30 Haziran tarihinde İngiliz uyruklu 64 yaşındaki Jayne Brunker Tarrant’ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasında aracı kullanan eşi 63 yaşındaki Patrick Joseph Tarrant dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek mahkemeye çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlı aleyhine, alkollü ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanarak ölüme sebebiyet verme suçlaması getirilirken, zanlının kazadan sonraki ölçümlerde 50.7 promil alkollü çıktığı öğrenildi.



ALKOL VE DİKKATSİZLİK VARDI



Teminat için duruşmaya çıkarılan zanlının, 30 Haziran tarihinde alkollü ve dikkatsiz bir şekilde araç kullanarak kaza yaptığı ve araçta yolcu olarak bulunan Jayne Brunker Tarrant’ın ölümüne neden olduğu belirtildi. Zanlının İngiliz uyruklu olduğu, KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu ifade edilerek teminata bağlanması talep edildi. Mahkeme, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL tutarında şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



ÇİFTİ KAZA AYIRMIŞTI



Karşıyaka- Girne anayolunda 30 Haziran tarihinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kaza, anayolun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Patrick Joseph Tarrant yönetimindeki FS 076 plakalı araç, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, önce elektrik direğinin gergi teline ardından da yolun solundaki ağaca ve bir ikametgahın duvarına çarpmıştı. Kaza sonucu araç sürücüsü Patrick Joseph Tarrant ve araçta yolcu olarak bulunan Jayne Brunker Tarrant olay yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Jayne Brunker Tarrant yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş, Patrick Joseph Tarrant ise müşahede altına alınmıştı.

KAYNAK: SUNA ERDEN - STAR KIBRIS