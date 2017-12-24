65 yaşındaki Putin gençlere taş çıkardı

Kremlin’den paylaşılan fotoğraflarda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, saksafoncu İgor Butman, Sovyet buz hokeyi sporcusu Vyaçeslav Fetisov ve daha bir çok ünlü ismin Putin’le beraber buz hokeyi oynadığı görülüyor.

Rusya’da ‘Gece Hokey Ligi’ 2011 yılında Devlet Başkanlığı ve emekli Rus hokeyi oyuncularının desteğiyle kuruldu. Ligin başlıca görevleri; yetişkin Rusları spora çekmek, ülkede hokeyi popülerleştirmek ve Rusya’nın bütün bölgelerini birleştiren amatör bir hokey topluluğu oluşturma