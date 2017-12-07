65 yıl sonra bir ilk TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da. Erdoğan’ın ziyareti 65 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Erdoğan Atina’daki temaslarının ardından da Batı Trakyayı ziyaret edecek.

Celal Bayarın 1952′ de gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinden sonra Recep Tayyip Erdoğan 65 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor. Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak “TUR” ile Yunanistan’a gitti. Erdoğan, Atina Eleutherios Venizelos Havaalanında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias tarafından karşılandı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TC Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor.

MEÇHUL ASKER ANITINA ÇELENK BIRAKACAK

Erdoğan, Meçhul Asker Anıtına çelenk sunduktan sonra Cumhurbaşkanlık Binasında mevkidaşı Prokopis Pavlopulos, daha sonra da Maksimu Konağında Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek. Öğleden sonra ise ana muhalefet partisi Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Erdoğan Cuma günü Dışişleri Bakan Vekili Yiorgos Katrugalos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis eşliğinde Batı Trakyayı ziyaret edecek.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu arada 24 saat için Atina’da sıkı güvenlik önlemleri alındı, ulaşım araçlarının seferlerinde değişiklikler düzenlendi ve toplu gösteriler yasaklandı. Recep Tayyip Erdoğan’nın geçeceği yollarla ilgili düzenleme yapıldı.