Bisikleti çalınanların dikkatine!

Polis Genel Müdürlüğü Mart ve Nisan ayları içerisinde, Lefkoşa bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili olarak duyuru yaptı.

Polis, Lefkoşa Adli Şube tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma ve operasyonlar neticesinde olayla bağlantılı 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların tasarruflarında sahipleri henüz tespit edilemeyen toplam 10 adet muhtelif marka ve modelde bisiklet bulunarak emare olarak alındı.

Belirtilen tarihler dahilinde Lefkoşa Bölgesinden bisikleti çalınan vatandaşların hafta içi mesai saatleri içinde, mevcut olması hâlinde fatura/makbuzları ile birlikte Lefkoşa Adli Şubeye müracaat etmeleri istendi.