665 bin liralık süper araba enkaz yığınına dönüştü

İngiltere'nin Trowbridge kentinde, "süper araba" olarak bilinen 145 bin sterlinlik (yaklaşık 665 bin TL) McLaren 570S model bir otomobil, bir evin duvarına çarptıktan sonra tanınamayacak hale gelirken, aracın sürücüsü ve beraberindeki kişi sıyrıklarla kurtuldu.

Saatte 515 km hız yapabilen aracın eve kaç kilometre hızla çarptığı bilinmiyor.

Pazar günü sabaha karşı meydana gelen olayda, evde ağır hasar oluşurken aracın sürücüsü ve diğer kişinin araba alev almadan önce dışarı çıkmayı başardıkları belirtiliyor.

Damien Bence adlı itfaiye görevlisi, "Araba duvara bindirmeden önce elektrik direğine çarpmış. İçeridekilerin kurtulması tamamen mucize" dedi.

3.8 litrelik motoru bulunan spor araba, 100 kilometreye, 3.2 saniye içinde çıkıyor.