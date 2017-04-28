Mağaza fareleri yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerlerinden kıyafet çalan üç kadın tutuklandı.

Lefkoşa’da Mango isimli işyerinden 10 Aralık 2016’da yaklaşık 570 TL’lik muhtelif kıyafet çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri Y.A (K-22) ve G.S.(K-21) olan iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Koton, Calliope ve Terranova isimli mağazalardan Mart ve Nisan 2017’de muhtelif kıyafetler çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri A.M.S.A.Z.(K-28) olan bir kişi tutuklandı.