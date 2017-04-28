HABER KIBRIS

Mağaza fareleri yakalandı

28/04/2017

Mağaza fareleri yakalandı
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerlerinden kıyafet çalan üç kadın tutuklandı.

Lefkoşa’da Mango isimli işyerinden 10 Aralık 2016’da yaklaşık 570 TL’lik muhtelif kıyafet çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri Y.A (K-22) ve G.S.(K-21) olan iki kişi tutuklandı.
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Koton, Calliope ve Terranova isimli mağazalardan Mart ve Nisan 2017’de muhtelif kıyafetler çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri A.M.S.A.Z.(K-28) olan bir kişi tutuklandı.



TAGS: mağaza, hırsızlık, haber, kıbrıs
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