7 kişi iş kazasına kurban gitti

KKTC’de iş güvenliği ve sağlığı 2016 yılında da istenilen seviyeye getirilemedi. Geçtiğimiz yıl 83 iş kazası yaşanırken bu kazalarda 7 işçi yaşamını yitirdi

KAZALARIN ÇOĞU DÜŞMEYE BAĞLI: KKTC’de 2016 yılında meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunluğu düşmeye bağlı olarak yaşandı. 4 işçi çalıştığı sırada yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirirken 1’i kaza, 1’i elektrik akımına kapılması, 1’i de yüksek gerilim hattına temas ederek 6 metre yükseklikten düşmesi sonucu öldü

ÖLENLERİN 6’SI İNŞAAT İŞÇİSİ: İş kazalarının meydana geldiği yerler arasında inşaat yine dikkati çekiyor. 2016 yılında iş kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden 1’i bir restoranda paket servis elemanı olarak çalışıyordu. Yaşamını yitiren 6 kişi ise inşaat işçisiydi

FELEK: YASA HAYATA GEÇİRİLMELİ: Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve tüzüklerinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Felek, özel sektörde sendikalaşmanın, örgütlenmenin açılması ile iş kazalarının daha da azalacağını savundu

Duygu ALAN-HAVADİS

KKTC’de meydana gelen iş kazalarına ilişkin istatistiklere göre, 2016 yılında 83 iş kazası meydana geldi. 83 iş kazasında 7 işçi yaşamını yitirirken 76 işçi kazayı yaralı olarak atlattı.

2016 yılında iş kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden 1’i bir restoranda paket servis elemanı olarak çalışıyordu. Yaşamını yitiren 7 kişi ise inşaat işçisiydi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), KKTC’de 2016 yılında meydana gelen ölümlü iş kazalarını kapsayan istatistiklerine Değirmenlik-Girne dağ yolunda 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasını da kattı.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada, söz konusu kazada yaşamını yitiren 3 kişiden biri olan minibüs şoförü Denktaş Mutluel’in işçi olduğunu ve kazanın öğrenci taşımacılığı yapıldığı sırada yaşandığı belirtildi.

Yer inşaat neden yüksekten düşme

KKTC’de 2016 yılında meydana gelen iş kazalarının çoğunluğu yine inşaatlarda yaşandı. 2016 yılında iş kazasında yaşamını yitiren 7 kişiden 1’i bir restoranda paket servis elemanı olarak çalışıyordu. Yaşamını yitiren 6 kişi ise inşaat işçisiydi.

İş kazalarının oluş şeklini kapsayan istatistiklere göre, 2016 yılında meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunlu düşmeye bağlı olarak yaşandı. 4 işçi çalıştığı sırada yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirirken 1’i kaza, 1’si elektrik akımına kapılması, 1’i de yüksek gerilim hattına temas ederek 6 metre yükseklikten düşmesi sonucu öldü.

2016 ölümle neticelenen iş kazaları:

Abdülkadir Bayrakar: 1 Şubat 2016 tarihinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından havalandırma boşluğuna düştü. İşe başladığı ilk gün iş kazası sonucu yaşamını yitiren Bayraktar 27 yaşındaydı.

Mehmet Güvercin: 4 Mart 2016 tarihinde Girne’de motorla müşteriye giderken kaza yaparak öldü. Güvercin, 57 yaşında ve bir reklam şirketinde çalışıyordu.

Nihat Yıldız: 7 Mart 2016 tarihinde çalıştığı inşaata ait, inşaat alanında tele havlu sererken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Yıldız 31 yaşındaydı.

İsmail Akay: 11 Nisan 2016 tarihinde, çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akay, 17 Nisan’da yaşamını kaybetti. İsmail Akay, 39 yaşındaydı.

Soner Çolak: 21 Nisan 2016 tarihinde bir otele ait inşaatta merdiven korkuluklarını monte ederken dengesini kaybederek boşluğa düştü. 5 metreden düşen Soner Çolak, ağır yaralandı. Çolak tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Ali: 9 Temmuz 2016 tarihinde çalıştığı yurt inşaatında 3 metreden düşerek ağır yaralandı. Ali, tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim Keleş: 21 Temmuz 2016 tarihinde boya yaptığı sırada yüksek gerilim hattına temas ederek 6 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı. 20 yaşındaki Halil İbrahim Keleş, tedavi gördüğü hastanede 25 Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Felek: Acil önlem alınmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Hasan Felek, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası” ve tüzüklerinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Felek, özel sektörde sendikalaşmanın, örgütlenmenin açılması ile iş kazalarının daha da azalacağını savundu.

Felek, “2016 yılında 8 çalışanı iş cinayetlerine kurban verdik. Bu iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önlemlerinin alınmasını acilen talep etmekteyiz” dedi.

Hasan Felek, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve tüzükleri hayata geçirilmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliğine uymayan işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenip, caydırıcı cezalara çarptırılmalıdır. Özel sektörde sendikalaşmanın, örgütlenmenin önünün açılması ile iş kazalarının daha da azalacağı düşüncesindeyiz. Sendikalar, iş güvenliği tedbirlerinin alınması noktasında aktif rol oynayacaktır” diye konuştu.

“Mutluel de iş kazası kurbanı”

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Değirmenlik-Girne dağ yolunda meydana gelen kazanın da bir iş kazası olduğunu söyledi ve bu kazada yaşamını yitiren 3 kişiden biri olan minibüs şoförü Denktaş Mutluel’in iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Felek, “Bize göre Değirmenlik-Girne dağ yolunda meydana gelen kaza da bir iş kazasıdır çünkü Denktaş Mutluel, öğrencili taşımacılığı yapan bir işçiydi. İş Yasası’nda işten ayrılırken ve işe dönerken yolda geçen süre de çalışma saatleri kapsamındadır. Mutluel de çalıştığı sırada, öğrenci taşımacılığı yaparken yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirmiştir” dedi.

Hasan Felek, Değirmenlik-Girne dağ yolunun altyapısının düzeltilmesi ve trafikteki gerekli önlemlerin alınmasının gerektiğini kaydetti.

KKTC’de işçi sağlığı ve güvenliği noktasında 2016 yılının oldukça kötü geçtiğine vurgu yapan Felek,

2017’de iş kazalarının yaşanmamasını diledi.