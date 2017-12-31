70 Kilo Vermeyi Başaran Adamdan Altın Değerinde 10 Tavsiye

Yılbaşında aldığınız "Bu yıl çok pis kilo verip dal gibi olacağım!" kararında yelkenleri suya indirdiyseniz, bir de Joe Bernstein'ın hikayesini okuyun.

Joe Bernstein, henüz 25 yaşındayken 154 kiloydu. Uyguladığı tüm diyetler başarısız olunca, basit birkaç kuralı uygulamaya başladı. Üstelik bu kurallar, hepimizin her gün duyduğu cinsten. Bununla birlikte hem fiziksel hem de ruhsal olarak değişiklikler fark etmeye başladı.

Şimdi ise kişisel antrenör olarak çalışıyor ve insanlara yardımcı olup daha sağlıklı bir hayata sahip olmaya çağırıyor onları. Öyle ki, Bernstein'ın hikayesi ve tavsiyeleri yabana atılır cinsten değil. Bernstein'dan tavsiyelerini dinledik.

Bir öncesi-sonrası fotoğrafıyla başlayalım. Aradaki dağlar kadar fark, bu yazıyı okumaya devam etmeniz için yeter de artar bile...

Joe Bernstein'ın 10 basit, uygulanabilir ve hayatın içinde bir puzzle parçası gibi yerini bulan tavsiyelerine geçelim şimdi. - - - - - -

İçtiklerinize dikkat edin!

Soda, meyve suyu gibi kalorili içecekleri bir şekilde sonlandırmanız ve onları tüketmeyi bırakmanız gerek. Sadece bunu uygulasanız bile 3 ayda 22 kilo verebilirsiniz. Bundan iyisi, Şam'da kayısı! Günlük kalori tüketiminizin büyük bir kısmını yüksek kalorili içeceklerin oluşturduğunu unutmayın.

Gazlı içecek yerine tüketebileceğiniz 3 basit tarif

Şu hazır yemek meselesi

Şimdi o önünüzdeki tabağı ya da tepsiyi bir köşeye itip ev yapımı ve sağlıklı besinlere yönelin.

Sağlıklı beslenmek isteyenler için 7 basit öneri!

Yolda daha az zaman geçirin

Bisikletle yapacağınız bir yolculuk -tabii, güvenilir bir ortamda ve sağlıklı akan bir yolda olmalı- günlük zamanınızdan yola daha az vakit ayırmanızı sağlamakla kalmayacak, sağlığınıza ve gerginliğinize de iyi gelecek. Böylelikle, sağlıklı öğünler hazırlamak ve spor yapabilmek için de zaman bulacaksınız! - - - - - -

Lezzetli yemekler yapmayı öğrenin

Bir şef olma yolunda Mynet Yemek'in tarifleri de size yardımcı olacak tabii!

Kilo alıp pişmanlık çekenler için özel tarif

Doğal ürünlerin kıymetini anlamaya çalışın

Yerel ve taze ürünleri seçmek, kilo verebilmek için epey önemli bir fırsat... - - - - - -

Köpek besleyin

Hayvanlar kişisel gelişiminizin bir aracı olmamalı elbette. Ancak, faydalı olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Onunla ilgilenebilmek için erken kalkmak, eve zamanında dönmek, onu dışarıya çıkarmak gerekecek. Bu, her gün efor sarf etmeniz demek. Bir de çok tatlılar be! Ayrıca sizi çok da severler... Gerçekten severler. Yalnız, barınaktan alın lütfen. - - - - - -

Organik ürünleri tercih edin

Konu üzerindeki etikette "GDO'suz!" ya da "Organik ürün" yazması değil. Konu, yüksek kaliteli ürünleri seçebilmek. Evet, çoğu zaman pahalı oluyorlar. Bundan biz de şikayetçiyiz. Ancak fiyat-performans değerlendirmesi sadece teknolojik ürünlerde ve arabalarda işe yaramıyor. Bir de, dışarıda yemekten vazgeçtikçe, aslında sağlıklı ürünler alabilmek için bütçenize katkıda bulunuyor olacaksınız. - - - - - -

Etin kalitesine dikkat edin

Vejetaryen öğünlerin sayısını artırmak, besin değeri yüksek öğünler için oldukça faydalı olacak. Eğer et tüketimini durdurmaktan yana değilseniz, ya da buna hazır değilseniz de, hiç yoktan yediğiniz etin kalitesinin farkında olun. - - - - - -

Canınızı sıkan ilişkilerden vazgeçin

Joe, eşinden boşandıktan sonra yepyeni bir hayata başlamış. Hem sağlıklı, hem de bilinçli bir hayata. Elbette çok radikal kararlar alıp birden çocukların velayetini tartışmaya gerek yok. Ancak yine de, herkes vadesi dolan ilişkilere sahip... Vadesi dolduysa bitirin. - - - - - -

Kendinizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak değiştirin

Verdiğiniz kiloları geri almamak için, egzersiz yapmak önemli, hep söylüyoruz bunu. Bunu düzenli bir şekilde devam ettirebilmek de, tamamen sizin zihninizde gerçekleşebilir. Başlangıçtan itibaren değişime odaklanmalısınız. Kendinizi her anlamda iyileştirmeye odaklanmalısınız.