700 bin kişi AB’ye iltica başvurusu yaptı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2016’da, bir önceki yıla göre iki kat daha fazla iltica başvurusu yapıldı.

Birliğin istatistik ofisi Eurostat’ın açıkladığı rakamlara göre 2016 yılında 700 bini aşkın mültecinin iltica başvuruları AB ülkeleri tarafından kabul edildi. Bu rakam 2015’te 330 bindi.

Ülkeler bazında bu rakam Almanya’da 2015’tekine kıyasla üç kat artarak 445 bin olurken, onu İsveç, İtalya ve Fransa takip etti.

en çok kabul Suriyelilere

AB ülkelerine ilticası kabul edenlerin yarıdan fazlasının Suriyeli olduğu belirtilirken, her on kabulden biri de Irak ve Afganistan vatandaşlarına verildi.

Suryelilerin iltica talebi kabul edilme şansı en yüksek milliyet olduğu belirtilirken, kabul oranının yüzde 98’in üzerinde olduğu kaydedildi.

İltica talebi en çok reddedilenler ise Balkan ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri vatandaşları.