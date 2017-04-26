700 yıllık mağara lüks bir eve dönüştü

Angelo Mastropietro adlı bir hayalperest, İngiltere'deki 700 yıllık bir mağarayı konforlu bir eve dönüştürdü.

Worcestershire, İngiltere'de Wyre Ormanı'na yakın bir yerlerde bir mağara. 2015 yılında Angelo Mastropietro tam 700 yıldır orada duran mağarayı baştan sona değiştirdi.

Yaklaşık 230.000 dolar harcayan Mastropietro bu mağaradan lüks bir yaşam alanı yarattı. Daha önce kullanıldığı olsa da mağara 1962 yılından beri terk edilmiş bir haldeydi.

65 metrekarelik bu doğal meskende şimdi alttan ısıtmalı bir duş ve giyinme odası, duşta “yağmur ormanı sistemi”, tam donanımlı bir mutfak, Wi-Fi, kahve makinesi ve müzik sistemi bulunuyor.

The Rockhouse Retreat adlı bu yaşam alanı hem lüksü hem doğalı aynı anda isteyen misafirlere açık.

Çevrede 40 kilometrelik bir yürüyüş parkuru, West Midlands Safari Parkı, görülmeye değer tarihi bir nehir kenarı köyü olan Bewdley var.