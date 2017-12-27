73 çocuk kanser tedavisi görüyor

Yaşamın pratiğinde çok ciddi acılar yaşıyor bu toplum…

“Bilinçli vatandaş” olarak vergisini bir tamam ödeyen herkes…

Karşılığını da alamıyor.

Ne oluyor peki?

Eğitim özelden…

Sağlık özelden…

Seyrüsefer ödüyor ama, trafikte ölüyor…

Devlet dairelerine her gidişte adeta “kanser” oluyor, sinir hastası oluyor…

Kamuda çalışan memnun değil…

Kamuda hizmet alan memnun değil.

Hal böyle olunca da, seçimler de anlamını yitiriyor.

Vaatler de vaatler…

Mesela iki gün önce manşetti Havadis’te…

2017’de 730 kanser vakası var, yeni…

Günde iki kişi…

73 tane çocuk kanser tedavisi görüyor…

Şaka mısınız?

Bakıyorum partilerin ve liderlerinin tartıştığı konulara…

Özgürgün’ün “cukkasında” çıkan milyon dolar ötesinde bir tartışma yok.

Evet…

Bu konu önemlidir ama…

“Yargı devreye” demekten başka çare kalmadı…

Ya yaşamın pratiği…

73 çocuğun kanser tedavisi gördüğü bu nüfus yapısı içerisinde…

Neyin tartışmasını yapıyoruz…

Ben isterdim ki bu önem…

Gençler uyuşturucu batağından nasıl çıkacak?

Trafikte nasıl daha iaz insan ölecek?

Kanser rakamları nasıl aşağıya çekilecek?

Eğitimin kalitesi nasıl artacak?

Sağlıkta ücretsiz tedavi imkanları nasıl gelişecek?

Kamu nasıl daha verimli olacak?

Devletin arazileri nasıl daha verimli kullanılacak?

Yargı nasıl hızlı çalışacak?

Sayıştay “makam ve maaş talep eden” kurum olmaktan çıkarılıp, nasıl “devleti mali olarak denetleyen kurum” haline gelecek?

Polisin etkinliği ve verimliliği nasıl artırılacak?

Elektrik nasıl daha ucuz olacak?

Kıbrıs sorunu çözüm sürecine kim nasıl katkı yapacak?

Artırabilirim…

Ama gelin görün ki…

Bunları tartışan yok…

Maalesef kavga, “statükoyu ben yöneteyim” kavgasıdır…

Ötesinde görev talep edenlere bu halk şans verecek mi?

Seçim bitsin hele…

Bol bol konuşacağız…

Ali Esendağlı’ya milliyetçilik dersi vermek…

Kimdir Ali Esendağlı?

101 yaşındaki nenesinin vücudundan, yüzlerce kurşun çıkan adamdır…

Kimdir Ali Esendağlı?

Köfünye olaylarında üç kaynını şehit veren bir mücahit…

Eşi Hatice Esendağlı’nın üç kardeşi de şehit…

Kimdir Ali Esendağlı?

Petrofan’da, yani Esendağ köyünde babası İsmail Ali’yi şehit veren bir öksüz…

Kimdir Ali Esendağlı?

“3 şehitler” ismi de verilen Düzova’daki üç şehidin yakını…

Kimdir Ali Esendağlı?

Merhum lider Rauf Denktaş’ın mücadele arkadaşı…

1993 seçimlerinin hemen öncesinde kurulan Demokrat Parti’nin ilk Düzova örgüt başkanı…

Babası hem şehit, hem de kayıp…

Net yazayım size…

Esendağ (Petrofan)’da 1974’te Rumlar tarafından öldürülen ve 19 Ekim 2012 Lefkoşa Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedilen Şehit İsmail Ali’nin oğlu…

Babası ile birlikte öldürülen 101 yaşındaki nenesi Şerif Ali’nin torunu…

Akrabaları Hasan Kerem, Hasan Veli, Şerif Veli, Kadir Mehmet, Pembe Halil de şehit…

Bir aday…

Partisi önemli değil…

Makamı önemli değil…

Eğitimi önemli değil…

Düzova’ya gidiyor…

Kahvede propaganda yapıyor…

Milliyetçilik nutukları atıyor…

Bunca acıyı yaşamış Ali Esendağlı’ya söz hakkı dahi vermiyor…

Neredeyse Ali babayı “vatan haini” ilan edecek şekilde…

Fırça çekiyor…

Bunu videoya alıyor…

Yayınlıyor…

Millet de o videonun altına yorumlar yazıyor: Eyi yaptın vatan hainine…

Ki o aday…

Emete Gözügüzelli…

“Devlete istihdam edilmesi şartı ile” aday oluyor…

Aynı gün, hem kamuda danışman olarak yüksek maaşla işe başlıyor… Sonra da adaylık başvurusu yapıyor…

Ama Emete Gözügüzelli milliyetçi…

“Emekli mücahit, yedi şehit yakını” Ali Esendağlı, “hain…”

Öyle mi…

Ah be Emete…

Hiç olmadı, bu olayları yakından bilen Zorlu Töre’ye sorsaydın Ali babayı…

Sonra üzerinden “oy devşirme” çabasına girseydin…

Ağlasam mı, gülsem mi bilemedim vallahi…