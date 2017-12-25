73 çocuk kanserle savaşıyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden edinilen veriler, ülkedeki kanser gerçeğine bir kez daha vurgu yaptı.

Ülkemizin en büyük sağlık sorunlarından biri olan kanser, giderek yaygınlaşıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin verilerine göre, KKTC’de şuan itibari ile 9 binin üzerinde kanser hastası var. Bu hastaların 751’i Mart 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında derneğin kayıtlarına geçti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na üye 0-21 yaş kanser hastası sayısı 73.

751 yeni kayıt

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden edinilen bilgiye göre Mart 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında 751 kanser hastası derneğe kayıt yaptırdı.

Mart 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında 275 meme kanseri, 187 prostat kanseri, 106 akciğer kanseri, 76 bağırsak mide kanseri, 31 beyin tümörü, 54 kan hastalığı, 12 rahim kanseri ve 10 gırtlak kanseri hastası derneğe başvurdu.

25 çocuk hasta aktif tedavi görüyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınan bilgiye göre vakfa üye 0-21 yaş kanser hastası sayısı 73.

Bu hastalardan 25’i aktif tedavi görüyor. Vakfın kayıtlarına göre, şuana kadar KKTC yurttaşı 53 donör, ilik nakli ile kanser hastalarına umut oldu.

Halime Gezer’in durumu acil

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Ayşe Sayılı’dan alınan bilgiye göre, acil ilik nakli bekleyen tek hasta Halime Gezer.

Halime Gezer 9 yaşında. 10 aydır lösemi ile mücadele ediyor. Aile içi ve dünya taramasında henüz uygun donör bulunamadı.

Halime Gezer’e Lösemi teşhisi Mart ayında konuldu. Lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavisi için Ankara’ya giden küçük halime Gazi Üniversitesi’ndeki 8 aylık tedavi sürecinin ardından ülkeye döndü. Halime Gezer, 8 Kasım’dan beri de Lefkoşa’da Onkoloji merkezi’nde tedavi görüyor.

Halime’nin iyileşmesi için bir an önce ilik nakli yapılması gerekiyor.

53 donör umut oldu

Halime’ye veya ilik nakli bekleyen bir kanser hastasına umut olmak için 18-45 yaş arasında KKTC yurttaşı olmak yetiyor. Daha önce bu amaç için örnek verdiyseniz, yeniden bir örnek vermenize gerek yok.

Halk arasında bilinenin aksine, bir kanser hastasına donör olduktan sonra bir başka kişiye veya aynı hastaya bir kez daha donör olmak için belirli bir süre beklemek gerekmiyor. Bir kişi defalarca donör olabiliyor.

Donör olmak için hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na başvuruda bulunabilinir.

Vakıf yetkililerinden alınan bilgiye göre bugüne kadar KKTC yurttaşı 53 kişi donör oldu.

Halime için…

Havadis, Lösemi hastası 9 yaşındaki Halime Gezer’in sağlık durumunun ciddiyetini dün manşetten yayınladığı “Halime ‘uygun donör’ bekliyor” başlıklı haberi ile kamuoyuna duyurdu.

Halime için donör olmak isteyen birçok vatandaş, dün gazeteyi aradı, duyarlı vatandaşlar, donör olmak için nereye başvurması gerektiği ve koşullar hakkında bilgi aldı.

İnce: Herkesi duyarlılığa davet ediyoruz

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, hastalara umut olmak isteyen duyarlı vatandaşların hafta içi her gün 08.00-16.30 saatleri arasında vakfa başvurabileceklerini söyledi.

18-45 yaş arasında, KKTC yurttaşı sağlıklı olan ve daha önce bu amaç ile örnek vermemiş olan herkesin donör kaydı yaptırabileceğini ifade etti.

Övgü İnce, “Sadece çocuklara değil yetişkinlere de umut olabilirsiniz” diyerek halkı bu konuda duyarlılık göstermeye çağırdı.

18-45 yaş arası sağlıklı bireyler donör kaydı yaptırabilir

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kemik iliği donör kaydı yaptırmak isteyen 18-45 yaş arası, KKTC kimlik kartı sahibi, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerin vakfa başvurmasını istedi.

Dünya İlik Bankası için kayıtların KKTC’de Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alındığı belirtilen açıklamada, vakfın çalışma saatlerinin hafta içi 08.00-16.30 olduğu ve fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesinin ziyaret edilebileceği veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabileceği duyuruldu.

HAVADİS - DUYGU ALAN