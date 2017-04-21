Ünlüleri bir de makyajsız görün

Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri...

Şarkıcı ve söz yazarı Hadise yaz sezonunu açtı.

31 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı.

O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise'nin en çok beğeni alan paylaşımları ise makyaj fotoğrafları oldu.

Göksel, makyajsız ve yorgun haliyle şaşırttı. 45 yaşındaki şarkıcıyı görenler adeta onu tanıyamadı.

Son dönemde birbiri ardına verdiği konserlerle yorgun düşen Göksel, tek başına bir kafede oturarak cep telefonunu kurcaladı. Göksel’in yorgun hali yüzüne böyle yansıdı.

Son olarak kapak olduğu Vogue Dergisi editörleri tarafından 'dünyanın en seksi modeli' olarak tanımlanan 24 yaşındaki Kate Upton, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

ABD'li model ve oyuncunun makyajsız haliyle paylaştığı fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Takipçileri, geçen hafta çok yorulduğu belirten Upton'ın paylaşımın altına "İşte gerçek Kate" notu düştü. İşte Kate Upton gibi makyajsız fotoğrafını paylaşan ya da istemeden objektiflere yakalanan ünlü isimler...

SILA Heybeden Şarkılar adını verdiği konser serisinin sonuncusunda sesi kadar şıklığıyla da büyüleyen Sıla, Sevgililer Günü'nde adeta format değiştirdi. 36 yaşındaki şarkıcı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı ve "Yanımda sevgilim varmış gibi çek panpa" notunu düştü.

KENDALL JENNER Podyumların aranan modellerinden Kendall Jenner, New York sokaklarında görüntülendi. Güzelliği ve pürüzsüz cildiyle ünlü markaların elçiliğini üstlenen Jenner, makyajsız yakalandı.



Gazetecileri karşısında görünce panikleyen model, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı. Sivilce ve izlerini saklamak isteyen Jenner, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

Ece Seçkin, takipçilerinin makyajsız halini merak ettiklerine dair yorumlarını dikkate aldı ve sonunda hesabından böyle bir kare paylaştı. İşte Seçkin’in makyajsız paylaşımı ve altına yazdıkları:

Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”

EBRU AKEL Ebru Akel, sosyal medyadan göz altı maskesiyle çekilmiş fotoğrafını, "Çekime giderken göz altı maskerim yıllardır vazgeçilmezlerim listesinde" notuyla paylaştı. Paylaşımlarında makyajlı fotoğraflarını tercih eden 41 yaşındaki Akel'in makyajsız olması ise dikkatlerden kaçmadı.

KELLY BROOK Son olarak Instagram hesabından küvette verdiği pozu paylaşarak gündem olan İngiliz manken Kelly Brook, önceki gün Los Angeles'ta makyajsız görüntülendi. Sevgilisi Jeremy Parisi ile Los Angeles'a gelen Kelly Brook'un üstünde kot pantolon, sade bir tişört ve gömlek vardı.

Ünlü model, makyajsız haliyle bir hayli şaşırtırken, İngiliz basını fotoğrafları manşetten verdi.

TÜLİN ŞAHİN Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden manken Tülin Şahin, önemli defilelerde de boy gösteriyor.



Şimdilerde Londra Moda Haftası için İngiltere’de bulunan Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyajlı olduğu sanıldı. Ancak Şahin'in suratında dikkatli bakıldığında allık, fondöten ve maskara olan hafif bir makyaj vardı.



36 yaşındaki mankenin bu karesi 15 hafta önce paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi. Şahin'in o paylaşımında ise sıfır makyajsız hali dikkatlerden kaçmamıştı. Şahin'in sosyal medyada yaklaşık 700 milyon takipçisi bulunuyor.

SALMA HAYEK Hollywood’un Meksikalı ünlü oyuncusu Salma Hayek (50), Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını "Bu benim 'yarın günlerden pazartesi' yüzüm" notuyla paylaştı. Salma Hayek'in bu pozu 100 bine yakın beğeni aldı.

SEZEN AKSU Uzun süredir kameralara görüntü vermeyen Sezen Aksu, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka adlı oyununu izlemeye gittiğinde objektiflere takıldı. Basını görünce aracından inmeyerek evine dönen Aksu, hastane ziyareti çıkışında görüntülendi. Kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti.

SALMA HAYEK Hayek bir gün sonra da ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz (42) ile çekilen, ikisinin de makyajsız göründüğü bir pozu "Sonsuza kadar iyi arkadaşız" notuyla paylaştı.

AMBER HEARD Amber Heard, Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.

Rahat ve makyajsız haliyle dikkati çeken 30 yaşındaki oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu.



Ünlü oyuncu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Johny Depp'e boşanma davası açmıştı. İkili, 7 milyon dolar karşılığında boşanma konusunda anlaşmaya varmıştı.