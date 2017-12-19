74'te şehit edilenler 28 Aralık'ta defnedilecek

Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos 1974 tarihinde Atlılar, Sandallar ve Muratağa’da Rumlar tarafından gerçekleştirilen katliam sonucu toplu olarak gömülen ve daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda DNA’ları tespit edilen Halil Hüseyin Kasap, Zalihe Hüseyin, Fatma Mehmet Tavukçu, Derviş Sadık ve Havva Derviş’in naaşları 28 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Muratağa Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakip Askeri törenle Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.

Ailelerin konuşmalarıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemiyle tamamlanacak.