75 yeni vatandaş
04/10/2017
Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefet ve hükümet, vatandaşlık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.
Muhalefet, yasa dışı davranıldığını savundu, hükümet, “vatandaşlığa devam” mesajı verdi. Dün yayınlanan resmi gazetede ise, 75 isim daha KKTC yurttaşlığına alındı.
DURMAKSIZIN DEVAM: Hükümetin vatandaşlık politikaları üzerinden ülkede ciddi bir kaos yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı koridorları, adeta insan selinden geçilmiyor. Muhalefetin çok ciddi eleştirilerine ve “anayasa ihlal ediliyor” tepkisine rağmen hükümetin tavrı net. Dün 75 kişi daha yurttaş yapıldı
YAPACAĞIZ: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman meclis kürsüsünde vatandaşlık politikasını eleştirdi. Hükümet, “Siyasetin, toplumun onurunu ayaklar altına almakla” suçladı. Hükümetin vatandaşlık politikasını savunan Serdar Denktaş, “Vatandaş yapmaya devam edeceğiz” diyerek net konuştu
EN YÜKSEK İKİNCİ LİSTE: Bakanlar Kurulu kararı ile bir defada verilen vatandaşlıklara bakıldığında dün yayınlanan liste ikinci en yüksek vatandaşlık sayısına ulaşılan liste oldu. 89 sayısı ile aylar önce rekor kıran hükümet bu kez de 75 kişiyi vatandaş yaptı
Tüm tartışma ve eleştirilere rağmen Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti vatandaşlık dağıtmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile sorgusuz sualsiz vatandaşlık veren hükümet, 25 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında 75 kişiye daha vatandaşlık verdi. 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 75 kişilik vatandaşlık listesi tartışmaların daha da alevlenmesine neden olabilir.
Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 75 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de 3 Ekim tarihinde yayınlanan karara göre 75 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.
Meclis’te vatandaşlık tartışmaları yapıldı
Vatandaşlık tartışmaları yaşanan Meclis’te, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman’la sözlü tartışmasının ardından bir süre Meclis’i terk etti.
Erhürman: Yakıştırmam ama ya yalan söylüyor ya da…
CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin hukuka aykırı işlemleri konusunda yaptığı güncel konuşmada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “ ülke ekonomisinde sıkıntı yok ve devletin borcu yok” söylemlerini sorguladı.
“Bunu yakıştırmam ama ya Sayın Başbakan yalan söylüyor, ya da Başbakan olarak devletin borcu olup olmadığını bilmiyor ki bu birinciden daha vahimdir” diyen Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün Meclis’te olmaması sebebiyle bunları kendisine soramadığını belirtti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün dünkü söylemlerini de eleştiren Erhürman, Lefke’deki serbest bölge yapımına ilişkin kararın CTP-UBP hükümeti döneminde iptal edildiğini anımsatarak, ancak bu davanın düşürüldüğünü kaydetti.
Önceki gün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un ikinci bir yeni serbest liman ve bölge göstermesini sorgulayan Erhürman, istisnai vatandaşlık konusunda açıklama yapılması gerektiğini, bu konuda hâlâ açıklama beklediklerini belirtti.
Erhürman –Denktaş gerginliği
Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasaya atıfta bulunarak, yasanın istisnai vatandaşlıkların gerekçelerini açıklamayı öngördüğünü dile getirdi.
Erhürman’ın vatandaşlık konusundaki eleştirilerini yinelemesi ardından Denktaş ve Erhürman arasında sözlü tartışma yaşandı ve Denktaş Meclis’i terk etti.
Erhürman, kimsenin yasaya aykırı vatandaşlık verme hakkı olmadığını vurguladı.
Özdenefe: Bakanlığın adı yurttaşlık işleri bakanlığı olsun
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de güncel konuşmasında “yasa dışı vatandaşlıklar” konusuna değindi.
Dağıtılan istisnai vatandaşlıkların yarattığı olumsuzluklara işaret eden Özdenefe, Resmi Gazete’yi alıp bu vatandaşlıkları tek tek saydığını anlattı.
Vatandaşlıkların, eğitim ve sağlık sistemini de zora soktuğuna işaret eden Özdenefe, “İçişleri Bakanlığı’nın adının Yurttaşlık İşleri Bakanlığı olarak değiştirilsin” dedi.
Bir yılda 924 istisnai vatandaşlık
Vatandaşlıklarla ilgili verilerin açıkça paylaşılmasını talep eden Özdenefe, 9 Ağustos 2016- 9 Ağustos 2017 döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai olarak verilen vatandaşlıkların sayısının 924’e ulaştığını; bunların sadece 40’ının sportif, kültürel vs. nedenlerle vatandaşlığa alındığın dile getirdi.
Nüfus politikalarının eğitim ve sağlık hizmetleri açısından önemine işaret eden Özdenefe, bu bağlamda politikaların üretilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlattı.
Evren: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meclis’in bugünkü birleşiminde, muhalefetin vatandaşlıklarla ilgili sorularına rakamlarla yanıt verdi.
Bugün yapılan vatandaşlıkların 2005 yılına dayandığını söyleyen Evren, “2005’ten bu yana 10 yılını doldurmuş olanları vatandaş yapmak zorundayız ve yapıyoruz” dedi.
Evren, özetle şu rakamları verdi:
“CTP döneminde Bakanlık onayıyla 1622 kişi, UBP-DP döneminde 2908; CTP döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 58, UBP-DP döneminde 1014. Toplamda CTP döneminde 4 bin civarı, UBP-DP döneminde 9 bin 294 kişiye vatandaşlık verildi.”
Evren, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin 39’unun yatırımcı ve iş insanı, 238’inin üst düzey yönetici/öğretim üyesi/gazi statüsü taşıdığını; 254’ünün ise aileleri birleştirme amacıyla 18 yaşını doldurmuş kişilerden oluştuğunu anlattı.
Vatandaşlıkla ilgili toplam rakam, Bakanlık onayı ve Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları (4221) ile Kıbrıslı eşten dolayı otomatik vatandaşlıklardan (1151) oluşuyor.
Bakanlar Kurulu’nun 28 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca yurttaşlığa alınan isimler şunlar:
Doğum Yılı Doğum yeri Adı- Soyadı
1971 Yusufeli Nureddin Anzevli
1974 Ankara Tolga Tigin Özbilün
1969 İstanbul Reyhan Aytekin
1970 İskenderun Murat Kocaoğlu
1975 Burdur Ali Öztürk
1977 İkizdere Şevki Turanlı
1947 Adana Ayhan Kış
1989 Seyhan-Adana Sevda Karataş
1980 Oğuzeli Namık Şahbudak
1998 Beşiktaş Beran Özel
1982 Kayseri Rahman Esim
1984 Polatlı Ankara Derviş Arslan
1973 Tosya Mustafa Beledin
1967 Van Bülent Balaç
1975 İstanbul Yavuz Erdoğan
1965 Tehran Seyed Homayoun Golabgır
1981 Ankara Mesut Kurt
1961 Malatya Abbas Budak
1971 Arpaçay Doğan Oymak
1989 Çarşamba Muhammet Ertav
1956 Kazakistan Dosmukahmet Nur Akhmet
1970 Trabzon Yavuz Kutlu
1975 Ankara Hakan Yıldırımoğlu
1978 Uşak Hakan Gündüz
1960 Hatay Cuma Güzeloğulları
1973 Çarşamba Kadir Gümüş
1969 Oğuzeli Halil Öztürkmen
1968 Reyhanlı Adnen Ilğın
1986 Ankara Gökhan Hançer
1981 Araklı Menderes Bilal
1986 Reyhanlı Ayşe Alış
1969 Niğde Hamza Balcı
1973 Merzifon Oktay Uygun
1992 Nusaybin Sezer Öztürk
1986 Gaziantep Faruk Singeç
1973 Kırıkkale Ali Coşkun Ahıshalı
1973 Altınözü Mehmet Soyak
1982 Altınözü Ahmet Çapur
1990 Altınözü Mehmet Hakan Yalçın
1965 Edremit Nilgün İltuş
1978 Zonguldak Hande Kars
1981 Hatay İsa Mazlum
1976 İstanbul Çağın Keskin
1952 Çayeli Ramazan Saroğlu
1969 Ankara Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu
1965 Kadıköyü Cemal Batur
1979 Türkoğlu Aziz Yağdıgül
1987 Orhangazi Arda Seçkin Çancıoğlu
1954 Rize Mustafa Demirkan
1987 Kilis Ahmet Şimşek
1971 Görele Taner Cenk
1992 Şahinbey Yusuf Kıyançiçek
1993 Afşin Ali Arslan
1963 Germeyan Bahattin Büyük
1979 Çorlu Pınar Tözer
1983 Kozluk Fırat Arzık
1994 Kırşehir Tuğba Aydın
1963 İstanbul Mehmet Işık Eyigüngör
1994 Rusya Ivan Kopnik
1971 İstanbul Ali Tarkan Doğan
1979 Kırıkhan Mustafa Bekmez
1973 İskenderun Ünal Altınay
1979 Polonya Anna Maria Kulok
1999 Lefkoşa Yağmur Cenkler
1979 Adana Kemal Can Ünlüarıcı
1988 Kozan Veli Çetin
1994 Adıyaman Oktay Polat
1980 Halfeti İbrahim Şenel
1971 Reyhanlı Mustafa Okaya
1975 Beyoğlu Haluk Osman İleri
1988 Altınözü Leyla Ateş
1996 Reyhanlı Bilgen Tapınç
1995 İzmit Mecit Caner
1983 Bursa Ayşegül Arıkan
1978 İstanbul Ümüt Mutlu Dur