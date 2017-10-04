HABER KIBRIS

75 yeni vatandaş

04/10/2017

75 yeni vatandaş
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Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefet ve hükümet, vatandaşlık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

Muhalefet, yasa dışı davranıldığını savundu, hükümet, “vatandaşlığa devam” mesajı verdi. Dün yayınlanan resmi gazetede ise, 75 isim daha KKTC yurttaşlığına alındı.

DURMAKSIZIN DEVAM: Hükümetin vatandaşlık politikaları üzerinden ülkede ciddi bir kaos yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı koridorları, adeta insan selinden geçilmiyor. Muhalefetin çok ciddi eleştirilerine ve “anayasa ihlal ediliyor” tepkisine rağmen hükümetin tavrı net. Dün 75 kişi daha yurttaş yapıldı

YAPACAĞIZ: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman meclis kürsüsünde vatandaşlık politikasını eleştirdi. Hükümet, “Siyasetin, toplumun onurunu ayaklar altına almakla” suçladı. Hükümetin vatandaşlık politikasını savunan Serdar Denktaş, “Vatandaş yapmaya devam edeceğiz” diyerek net konuştu

EN YÜKSEK İKİNCİ LİSTE: Bakanlar Kurulu kararı ile bir defada verilen vatandaşlıklara bakıldığında dün yayınlanan liste ikinci en yüksek vatandaşlık sayısına ulaşılan liste oldu. 89 sayısı ile aylar önce rekor kıran hükümet bu kez de 75 kişiyi vatandaş yaptı

Tüm tartışma ve eleştirilere rağmen Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti vatandaşlık dağıtmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile sorgusuz sualsiz vatandaşlık veren hükümet, 25 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında 75 kişiye daha vatandaşlık verdi. 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 75 kişilik vatandaşlık listesi tartışmaların daha da alevlenmesine neden olabilir.

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 75 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de 3 Ekim tarihinde yayınlanan karara göre 75 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

Meclis’te vatandaşlık tartışmaları yapıldı

Vatandaşlık tartışmaları yaşanan Meclis’te, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman’la sözlü tartışmasının ardından bir süre Meclis’i terk etti.

Erhürman: Yakıştırmam ama ya yalan söylüyor ya da…

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin hukuka aykırı işlemleri konusunda yaptığı güncel konuşmada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “ ülke ekonomisinde sıkıntı yok ve devletin borcu yok” söylemlerini sorguladı.

“Bunu yakıştırmam ama ya Sayın Başbakan yalan söylüyor, ya da Başbakan olarak devletin borcu olup olmadığını bilmiyor ki bu birinciden daha vahimdir” diyen Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün Meclis’te olmaması sebebiyle bunları kendisine soramadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün dünkü söylemlerini de eleştiren Erhürman, Lefke’deki serbest bölge yapımına ilişkin kararın CTP-UBP hükümeti döneminde iptal edildiğini anımsatarak, ancak bu davanın düşürüldüğünü kaydetti.

Önceki gün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un ikinci bir yeni serbest liman ve bölge göstermesini sorgulayan Erhürman, istisnai vatandaşlık konusunda açıklama yapılması gerektiğini, bu konuda hâlâ açıklama beklediklerini belirtti.

Erhürman –Denktaş gerginliği

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasaya atıfta bulunarak, yasanın istisnai vatandaşlıkların gerekçelerini açıklamayı öngördüğünü dile getirdi.

Erhürman’ın vatandaşlık konusundaki eleştirilerini yinelemesi ardından Denktaş ve Erhürman arasında sözlü tartışma yaşandı ve Denktaş Meclis’i terk etti.

Erhürman, kimsenin yasaya aykırı vatandaşlık verme hakkı olmadığını vurguladı.

Özdenefe: Bakanlığın adı yurttaşlık işleri bakanlığı olsun

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de güncel konuşmasında “yasa dışı vatandaşlıklar” konusuna değindi.

Dağıtılan istisnai vatandaşlıkların yarattığı olumsuzluklara işaret eden Özdenefe, Resmi Gazete’yi alıp bu vatandaşlıkları tek tek saydığını anlattı.

Vatandaşlıkların, eğitim ve sağlık sistemini de zora soktuğuna işaret eden Özdenefe, “İçişleri Bakanlığı’nın adının Yurttaşlık İşleri Bakanlığı olarak değiştirilsin” dedi.

Bir yılda 924 istisnai vatandaşlık

Vatandaşlıklarla ilgili verilerin açıkça paylaşılmasını talep eden Özdenefe, 9 Ağustos 2016- 9 Ağustos 2017 döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai olarak verilen vatandaşlıkların sayısının 924’e ulaştığını; bunların sadece 40’ının sportif, kültürel vs. nedenlerle vatandaşlığa alındığın dile getirdi.

Nüfus politikalarının eğitim ve sağlık hizmetleri açısından önemine işaret eden Özdenefe, bu bağlamda politikaların üretilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Evren: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meclis’in bugünkü birleşiminde, muhalefetin vatandaşlıklarla ilgili sorularına rakamlarla yanıt verdi.

Bugün yapılan vatandaşlıkların 2005 yılına dayandığını söyleyen Evren, “2005’ten bu yana 10 yılını doldurmuş olanları vatandaş yapmak zorundayız ve yapıyoruz” dedi.

Evren, özetle şu rakamları verdi:
“CTP döneminde Bakanlık onayıyla 1622 kişi, UBP-DP döneminde 2908; CTP döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 58, UBP-DP döneminde 1014. Toplamda CTP döneminde 4 bin civarı, UBP-DP döneminde 9 bin 294 kişiye vatandaşlık verildi.”

Evren, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin 39’unun yatırımcı ve iş insanı,  238’inin üst düzey yönetici/öğretim üyesi/gazi statüsü taşıdığını; 254’ünün ise aileleri birleştirme amacıyla 18 yaşını doldurmuş kişilerden oluştuğunu anlattı.

Vatandaşlıkla ilgili toplam rakam, Bakanlık onayı ve Bakanlar Kurulu kararıyla  vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları (4221) ile Kıbrıslı eşten dolayı otomatik vatandaşlıklardan (1151) oluşuyor.

Bakanlar Kurulu’nun 28 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca yurttaşlığa alınan isimler şunlar:

Doğum Yılı                Doğum yeri               Adı- Soyadı

1971                           Yusufeli                      Nureddin Anzevli

1974                           Ankara                        Tolga Tigin Özbilün

1969                           İstanbul                       Reyhan Aytekin

1970                           İskenderun                 Murat Kocaoğlu

1975                           Burdur                         Ali Öztürk

1977                           İkizdere                       Şevki Turanlı

1947                           Adana                         Ayhan Kış

1989                           Seyhan-Adana           Sevda Karataş

1980                           Oğuzeli                       Namık Şahbudak

1998                           Beşiktaş                      Beran Özel

1982                           Kayseri                       Rahman Esim

1984                           Polatlı Ankara Derviş Arslan

1973                           Tosya                         Mustafa Beledin

1967                           Van                             Bülent Balaç

1975                           İstanbul                       Yavuz Erdoğan

1965                           Tehran                        Seyed Homayoun Golabgır

1981                           Ankara                        Mesut Kurt

1961                           Malatya                      Abbas Budak

1971                           Arpaçay                      Doğan Oymak

1989                           Çarşamba                  Muhammet Ertav

1956                           Kazakistan                  Dosmukahmet Nur Akhmet

1970                           Trabzon                      Yavuz Kutlu

1975                            Ankara                        Hakan Yıldırımoğlu

1978                           Uşak                           Hakan Gündüz

1960                           Hatay                          Cuma Güzeloğulları

1973                           Çarşamba                  Kadir Gümüş

1969                           Oğuzeli                       Halil Öztürkmen

1968                           Reyhanlı                     Adnen Ilğın

1986                           Ankara                        Gökhan Hançer

1981                           Araklı                          Menderes Bilal

1986                           Reyhanlı                     Ayşe Alış

1969                           Niğde                          Hamza Balcı

1973                           Merzifon                     Oktay Uygun

1992                           Nusaybin                    Sezer Öztürk

1986                           Gaziantep                   Faruk Singeç

1973                           Kırıkkale                     Ali Coşkun Ahıshalı

1973                           Altınözü                       Mehmet Soyak

1982                           Altınözü                       Ahmet Çapur

1990                           Altınözü                       Mehmet Hakan Yalçın

1965                           Edremit                       Nilgün İltuş

1978                           Zonguldak                  Hande Kars

1981                           Hatay                          İsa Mazlum

1976                           İstanbul                       Çağın Keskin

1952                           Çayeli                         Ramazan Saroğlu

1969                           Ankara                        Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu

1965                           Kadıköyü                    Cemal Batur

1979                           Türkoğlu                     Aziz Yağdıgül

1987                           Orhangazi                   Arda Seçkin Çancıoğlu

1954                           Rize                            Mustafa Demirkan

1987                           Kilis                             Ahmet Şimşek

1971                           Görele                         Taner Cenk

1992                           Şahinbey                    Yusuf Kıyançiçek

1993                           Afşin                           Ali Arslan

1963                           Germeyan                  Bahattin Büyük

1979                           Çorlu                           Pınar Tözer

1983                           Kozluk                         Fırat Arzık

1994                           Kırşehir                       Tuğba Aydın

1963                           İstanbul                       Mehmet Işık Eyigüngör

1994                           Rusya                         Ivan Kopnik

1971                           İstanbul                       Ali Tarkan Doğan

1979                           Kırıkhan                      Mustafa Bekmez

1973                           İskenderun                 Ünal Altınay

1979                           Polonya                      Anna Maria Kulok

1999                           Lefkoşa                      Yağmur Cenkler

1979                           Adana                         Kemal Can Ünlüarıcı

1988                           Kozan                         Veli Çetin

1994                           Adıyaman                   Oktay Polat

1980                           Halfeti                         İbrahim Şenel

1971                           Reyhanlı                     Mustafa Okaya

1975                           Beyoğlu                      Haluk Osman İleri

1988                           Altınözü                       Leyla Ateş

1996                           Reyhanlı                     Bilgen Tapınç

1995                           İzmit                            Mecit Caner

1983                           Bursa                          Ayşegül Arıkan

1978                           İstanbul                       Ümüt Mutlu Dur



TAGS: vatandaş, haber, kıbrıs
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