75 yeni vatandaş

Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefet ve hükümet, vatandaşlık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

Muhalefet, yasa dışı davranıldığını savundu, hükümet, “vatandaşlığa devam” mesajı verdi. Dün yayınlanan resmi gazetede ise, 75 isim daha KKTC yurttaşlığına alındı.

DURMAKSIZIN DEVAM: Hükümetin vatandaşlık politikaları üzerinden ülkede ciddi bir kaos yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı koridorları, adeta insan selinden geçilmiyor. Muhalefetin çok ciddi eleştirilerine ve “anayasa ihlal ediliyor” tepkisine rağmen hükümetin tavrı net. Dün 75 kişi daha yurttaş yapıldı

YAPACAĞIZ: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman meclis kürsüsünde vatandaşlık politikasını eleştirdi. Hükümet, “Siyasetin, toplumun onurunu ayaklar altına almakla” suçladı. Hükümetin vatandaşlık politikasını savunan Serdar Denktaş, “Vatandaş yapmaya devam edeceğiz” diyerek net konuştu

EN YÜKSEK İKİNCİ LİSTE: Bakanlar Kurulu kararı ile bir defada verilen vatandaşlıklara bakıldığında dün yayınlanan liste ikinci en yüksek vatandaşlık sayısına ulaşılan liste oldu. 89 sayısı ile aylar önce rekor kıran hükümet bu kez de 75 kişiyi vatandaş yaptı

Tüm tartışma ve eleştirilere rağmen Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti vatandaşlık dağıtmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile sorgusuz sualsiz vatandaşlık veren hükümet, 25 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında 75 kişiye daha vatandaşlık verdi. 3 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 75 kişilik vatandaşlık listesi tartışmaların daha da alevlenmesine neden olabilir.

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 75 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de 3 Ekim tarihinde yayınlanan karara göre 75 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

Meclis’te vatandaşlık tartışmaları yapıldı

Vatandaşlık tartışmaları yaşanan Meclis’te, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman’la sözlü tartışmasının ardından bir süre Meclis’i terk etti.

Erhürman: Yakıştırmam ama ya yalan söylüyor ya da…

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin hukuka aykırı işlemleri konusunda yaptığı güncel konuşmada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “ ülke ekonomisinde sıkıntı yok ve devletin borcu yok” söylemlerini sorguladı.

“Bunu yakıştırmam ama ya Sayın Başbakan yalan söylüyor, ya da Başbakan olarak devletin borcu olup olmadığını bilmiyor ki bu birinciden daha vahimdir” diyen Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün Meclis’te olmaması sebebiyle bunları kendisine soramadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün dünkü söylemlerini de eleştiren Erhürman, Lefke’deki serbest bölge yapımına ilişkin kararın CTP-UBP hükümeti döneminde iptal edildiğini anımsatarak, ancak bu davanın düşürüldüğünü kaydetti.

Önceki gün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un ikinci bir yeni serbest liman ve bölge göstermesini sorgulayan Erhürman, istisnai vatandaşlık konusunda açıklama yapılması gerektiğini, bu konuda hâlâ açıklama beklediklerini belirtti.

Erhürman –Denktaş gerginliği

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasaya atıfta bulunarak, yasanın istisnai vatandaşlıkların gerekçelerini açıklamayı öngördüğünü dile getirdi.

Erhürman’ın vatandaşlık konusundaki eleştirilerini yinelemesi ardından Denktaş ve Erhürman arasında sözlü tartışma yaşandı ve Denktaş Meclis’i terk etti.

Erhürman, kimsenin yasaya aykırı vatandaşlık verme hakkı olmadığını vurguladı.

Özdenefe: Bakanlığın adı yurttaşlık işleri bakanlığı olsun

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de güncel konuşmasında “yasa dışı vatandaşlıklar” konusuna değindi.

Dağıtılan istisnai vatandaşlıkların yarattığı olumsuzluklara işaret eden Özdenefe, Resmi Gazete’yi alıp bu vatandaşlıkları tek tek saydığını anlattı.

Vatandaşlıkların, eğitim ve sağlık sistemini de zora soktuğuna işaret eden Özdenefe, “İçişleri Bakanlığı’nın adının Yurttaşlık İşleri Bakanlığı olarak değiştirilsin” dedi.

Bir yılda 924 istisnai vatandaşlık

Vatandaşlıklarla ilgili verilerin açıkça paylaşılmasını talep eden Özdenefe, 9 Ağustos 2016- 9 Ağustos 2017 döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai olarak verilen vatandaşlıkların sayısının 924’e ulaştığını; bunların sadece 40’ının sportif, kültürel vs. nedenlerle vatandaşlığa alındığın dile getirdi.

Nüfus politikalarının eğitim ve sağlık hizmetleri açısından önemine işaret eden Özdenefe, bu bağlamda politikaların üretilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Evren: Hükümetimiz döneminde toplam 9295 vatandaşlık verildi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Meclis’in bugünkü birleşiminde, muhalefetin vatandaşlıklarla ilgili sorularına rakamlarla yanıt verdi.

Bugün yapılan vatandaşlıkların 2005 yılına dayandığını söyleyen Evren, “2005’ten bu yana 10 yılını doldurmuş olanları vatandaş yapmak zorundayız ve yapıyoruz” dedi.

Evren, özetle şu rakamları verdi:

“CTP döneminde Bakanlık onayıyla 1622 kişi, UBP-DP döneminde 2908; CTP döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 58, UBP-DP döneminde 1014. Toplamda CTP döneminde 4 bin civarı, UBP-DP döneminde 9 bin 294 kişiye vatandaşlık verildi.”

Evren, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin 39’unun yatırımcı ve iş insanı, 238’inin üst düzey yönetici/öğretim üyesi/gazi statüsü taşıdığını; 254’ünün ise aileleri birleştirme amacıyla 18 yaşını doldurmuş kişilerden oluştuğunu anlattı.

Vatandaşlıkla ilgili toplam rakam, Bakanlık onayı ve Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları (4221) ile Kıbrıslı eşten dolayı otomatik vatandaşlıklardan (1151) oluşuyor.

Bakanlar Kurulu’nun 28 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca yurttaşlığa alınan isimler şunlar:

Doğum Yılı Doğum yeri Adı- Soyadı

1971 Yusufeli Nureddin Anzevli

1974 Ankara Tolga Tigin Özbilün

1969 İstanbul Reyhan Aytekin

1970 İskenderun Murat Kocaoğlu

1975 Burdur Ali Öztürk

1977 İkizdere Şevki Turanlı

1947 Adana Ayhan Kış

1989 Seyhan-Adana Sevda Karataş

1980 Oğuzeli Namık Şahbudak

1998 Beşiktaş Beran Özel

1982 Kayseri Rahman Esim

1984 Polatlı Ankara Derviş Arslan

1973 Tosya Mustafa Beledin

1967 Van Bülent Balaç

1975 İstanbul Yavuz Erdoğan

1965 Tehran Seyed Homayoun Golabgır

1981 Ankara Mesut Kurt

1961 Malatya Abbas Budak

1971 Arpaçay Doğan Oymak

1989 Çarşamba Muhammet Ertav

1956 Kazakistan Dosmukahmet Nur Akhmet

1970 Trabzon Yavuz Kutlu

1975 Ankara Hakan Yıldırımoğlu

1978 Uşak Hakan Gündüz

1960 Hatay Cuma Güzeloğulları

1973 Çarşamba Kadir Gümüş

1969 Oğuzeli Halil Öztürkmen

1968 Reyhanlı Adnen Ilğın

1986 Ankara Gökhan Hançer

1981 Araklı Menderes Bilal

1986 Reyhanlı Ayşe Alış

1969 Niğde Hamza Balcı

1973 Merzifon Oktay Uygun

1992 Nusaybin Sezer Öztürk

1986 Gaziantep Faruk Singeç

1973 Kırıkkale Ali Coşkun Ahıshalı

1973 Altınözü Mehmet Soyak

1982 Altınözü Ahmet Çapur

1990 Altınözü Mehmet Hakan Yalçın

1965 Edremit Nilgün İltuş

1978 Zonguldak Hande Kars

1981 Hatay İsa Mazlum

1976 İstanbul Çağın Keskin

1952 Çayeli Ramazan Saroğlu

1969 Ankara Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu

1965 Kadıköyü Cemal Batur

1979 Türkoğlu Aziz Yağdıgül

1987 Orhangazi Arda Seçkin Çancıoğlu

1954 Rize Mustafa Demirkan

1987 Kilis Ahmet Şimşek

1971 Görele Taner Cenk

1992 Şahinbey Yusuf Kıyançiçek

1993 Afşin Ali Arslan

1963 Germeyan Bahattin Büyük

1979 Çorlu Pınar Tözer

1983 Kozluk Fırat Arzık

1994 Kırşehir Tuğba Aydın

1963 İstanbul Mehmet Işık Eyigüngör

1994 Rusya Ivan Kopnik

1971 İstanbul Ali Tarkan Doğan

1979 Kırıkhan Mustafa Bekmez

1973 İskenderun Ünal Altınay

1979 Polonya Anna Maria Kulok

1999 Lefkoşa Yağmur Cenkler

1979 Adana Kemal Can Ünlüarıcı

1988 Kozan Veli Çetin

1994 Adıyaman Oktay Polat

1980 Halfeti İbrahim Şenel

1971 Reyhanlı Mustafa Okaya

1975 Beyoğlu Haluk Osman İleri

1988 Altınözü Leyla Ateş

1996 Reyhanlı Bilgen Tapınç

1995 İzmit Mecit Caner

1983 Bursa Ayşegül Arıkan

1978 İstanbul Ümüt Mutlu Dur