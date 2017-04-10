HABER KIBRIS

76’lık vücutçu dede

10/04/2017

76’lık vücutçu dede
ads

Vücut geliştirme sporuyla 60 yıl önce tanışan 76 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Kemal Yükselen’in performansı görenleri şaşırtıyor.

Spora başladığı dönemde Ankara’da çalışacak salon bulunmadığını dile getiren ve şu an çalıştığı salonda sporcuların “dede” diye hitap ettiği Yükselen, şu uyarıda bulundu:

76’lık vücutçu dede

“Spor her türlü kötülüklerden insanı koruyor. Hormon kullanıyorlar, at hormonu kullanıyorlar, damar çıkarıcı kullanıyorlar. Ben hiçbirini kullanmıyorum. Aktif sporculuğu döneminde hormon kullananlar daha sonra psikolojik çöküntü yaşıyor.”

Musa SAMUR/AA



TAGS: Kemal Yükselen, Vücut geliştirme, SPOR
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems