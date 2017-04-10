76’lık vücutçu dede

Vücut geliştirme sporuyla 60 yıl önce tanışan 76 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Kemal Yükselen’in performansı görenleri şaşırtıyor.

Spora başladığı dönemde Ankara’da çalışacak salon bulunmadığını dile getiren ve şu an çalıştığı salonda sporcuların “dede” diye hitap ettiği Yükselen, şu uyarıda bulundu:

“Spor her türlü kötülüklerden insanı koruyor. Hormon kullanıyorlar, at hormonu kullanıyorlar, damar çıkarıcı kullanıyorlar. Ben hiçbirini kullanmıyorum. Aktif sporculuğu döneminde hormon kullananlar daha sonra psikolojik çöküntü yaşıyor.”

Musa SAMUR/AA