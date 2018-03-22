Yeni bir cinsel hastalık ortaya çıktı

Bilim insanları bir tür bakterinin yol açtığı ve cinsel yolla bulaşan yeni bir hastalığın dünyada hızla yayıldığı konusunda uyardı.

İngiliz doktorlar Mikoplazma Genitalium adı verilen bir bakterinin yol açtığı ve cinsel yolla bulaşan yeni bir hastalığın dünyada hızla yayıldığı konusunda uyardı.

Bu hastalık şu anda sadece İngiltere’de 16-44 yaş arası nüfusun yüzde 1’inde görülüyor.

Hastalık nedir?

Mycoplasma bakterisinin neden olduğu, cinsel yolla bulaşan ve erkeklerde nongonokoksik üretrite (NGU) neden olan bir hastalıktır. 2 tipinin cinsel yolla bulaştığını biliyoruz. Mycoplasma Hominis ve Mycoplasma Genitalium. Karakter olarak 2 bakteri arasında bir fark yok. Mycoplasma kadınlarda; bakteriyel vaginoz ve servisit (rahim ağzı iltihabı) gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Çoğu mikoplazma enfeksiyonu belirti vermeden seyrettiğinden, şüpheli bireylerin taranması büyük önem taşımaktadır. Mycoplasma hücre içi parazitidir. Bu nedenle dış ortamda uzun süre canlı kalamaz.

Mycoplasma enfeksiyonunun semptomları nelerdir?

Çoğu hastada semptom görülmemekle birlikte, belirtilerin ortaya çıktığı pek çok vakada da Mycoplasma belirgin olarak teşhis edilememektedir. Kadında da erkekte de asemptomatik kalabilir. Genel olarak görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır.​

Kadında;

Çoğu hastada semptom görülmemektedir.

Vajinal kaşıntı

İdrarda yanma

Cinsel ilişki esnasında acı hissi (disparoni)

Erkekte;​

Çoğu hastada semptom görülmemektedir.

Üretral akıntı

İdrarda yanma

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