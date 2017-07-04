Coşkun dönüş hazırlığında

Tottenham’da parlayan ve bir dönem 1461 Trabzon’da kiralık forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Coşkun Ekim, uzun süreli sakatlığının ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor

Futbolun beşiği İngiltere’nin önemli takımlarından Tottenham’da parlayan ve bir dönem Trabzonspor’un pilot takımı olan 1461 Trabzon’da kiralık forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Coşkun Ekim, uzun süreli sakatlığının ardından yeşil sahalara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor. Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tottenham bölgesinde 1991 yılında doğan Coşkun Ekim, futbola 7 yaşındayken Haringey Borough FC’de başladı.

İlk resmi kontratını ise 11 yaşına geldiğinde Tottenham Hotspurs ile yaptı. 2009 yılında Belçika’da düzenlenen Eurofoot Turnuvası’nda Tottenham forması ile mücadele eden Coşkun, 18 yaşına geldikten sonra kendisine yeni bir yol çizmeye karar verdi. 2009’da Norwich City’nin U18 takımına katılan genç futbolcu burada istediği şansı bulamayınca Southend’e gider ve bir süre B takımında forma giyer. 2011 yılında 20 yaşındayken Trabzonspor’un dikkatini çeken Coşkun, Trabzon ile anlaşır ve Trabzonspor’un pilot takımı olan 1461 Trabzon’a kiralanır.

Coşkun burada uyum sorunu yaşar ve bir yıl sonra Londra’ya geri döner. 2011-12 sezonu için Brentford ile anlaşsa da fazla forma şansı bulamayınca 2012-13 sezonunda Hayes Yeading United’da giderek burada oynadığı 21 maçta iki gol attı. 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında sırası ile Welling United ve StainsTown formaları giyen Coşkun, bu iki takımda da tutunamadı. 2015-16 sezonunda Bishop’s Stortford forması giyen Coşkun 28 kez sahaya çıkarak kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Genç yıldız 2016-17 sezonunda ise sakatlığı nedeniyle hiç forma şansı bulamadı. İngiltere’de Josh Ekim olarak da bilinen Coşkun Ekim, sakatlığının düzelmesiyle bu sezon daha güçlü bir şekilde futbola dönmeye hazırlanıyor.