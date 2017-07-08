7’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali başladı

7’inci Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali dün akşam yapılan açılış töreniyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının adından törende açılış konuşmaları yapıldı.

Çınarlı’yı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş yaptığı konuşmada, festivalin kültürü yaşatmak adına düzenlendiğini belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, festivalin düzenlenmesinin yöre halkı açısından önemine değindi.

Festivalin açılışına katılan Cumhurbaskanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, festivallerin köyün dayanışması ve sosyal ortam yaratılması adına önemli etkinlikler olduklarını söyleyerek birlikte olmaya dikkat çekti.

Köylerde geçmişten bugüne kalan evlerin ve bu evlerde yaşayan insanların hikayelerinin kayıt altına alınmasının önemine değinen Siber, her köy ve kasabanın kayıt altına aldığı takdirde geçimişin kaydedileceğini söyledi.

Siber şöyle devam etti:

“Kendimizle barışık olalım.Kendimizi eleştirelim ama özgüvenimizi kaybetmeyelim. ‘Ne olacak halimiz’ den ziyade sorunlarımızı ortak akıl ile nasıl çözebileceğimize yoğunlaşalım. Öfke yerine ortak akılla daha iyi projeler üretmek için çalışalım. Güzelliklerimizi yitirmeyelim. Çünkü biz güzel bir halkız”

Konuşmaların ardından Kıbrıs evini yansıtan kültür köşesinin açılışı yapıldı. Bu alanda köyde şehit düşenler ve erken yaşta kaybedilen vatandaşların da fotoğrafları yer aldı.

Konuşmaların ardından ‘Geçitkale Belediyesi Büyükler Halk Dansları Topluluğu’ halk dansları gösterisi sundu.

Yiyecek, içecek ve hediyelik eşyaların satıldığı standların da yer aldığı festival, 9 Temmuz’a kadar devam edecek.