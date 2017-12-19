8 firmanın zeytin yağları toplatılıyor!

KKTC genelinde gıda ve yem yasasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak Kasım ayı boyunca Tarım Dairesi Müfettişleri tarafından zeytin yağlarında tağşiş (karışım) olup olmadığının tespiti amacıyla ülkemizde ambalajlanan 28 farklı firmanın ürünlerinden numune alınarak Bursa’daki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre yapılan analiz neticelerinde 28 üründen 8’inde tağşiş (karışım) olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Dairesi ile yapılan işbirliği neticesi tağşiş (karışım) olduğu tespit edilen zeytin yağları yasanın verdiği yetkiye dayanarak bugünden itibaren Ticaret Dairesi tarafından piyasadan toplatılmaya başlandı.

Tarım Dairesi açıklamasında tüketicilere güvenli gıda ulaştırılması misyonuyla gıda denetimlerini sürdürerek çıkan sonuçları şeffaflık politikası çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği bildirilmiştir.

ANALİZ SONUCU TAĞŞİŞ (KARIŞIM) ÇIKAN ZEYTİN YAĞLARI

MEYVE SEBZE SEPETİ GABSALA ERÜLKÜ GONDO HÜNKARIM İSKELE KARPAZ MAĞUSA ADANIN ZEYTİN YAĞI

ANALİZ SONUCU TEMİZ ÇIKAN ZEYTİN YAĞLARI