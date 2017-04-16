800 TL ceza vatandaşı tedirgin etti

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezasının 800 TL ve 30 ceza puanı olması yönündeki çalışmalar vatandaşı tedirgin etti

Havadis/Duygu ALAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bir sürücünün araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu, araç kullanırken dikkatini dağıtacak şekilde bir şeylerle uğraştığı polis veya sabit kameralarla tespit edilmesi durumunda asgari ücretin yüzde 40’ı oranında ceza ödemesinin öngörüldüğünü kaydedildi.

Açıklamada, cezanın caydırıcılığının arttırılması ve buna bağlı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yasal değişiklikle özellikle araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezasının yaklaşık 800 TL para cezası ve 30 ceza puanı olacağı belirtildi.

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezasının yaklaşık 800 TL para cezası ve 30 ceza puanı olması yönündeki yasa değişikliği henüz Meclis’ten geçmedi ancak yasa değişikliğinin yürürlüğe konma ihtimali bile birçok sürücünün trafikte daha temkinli davranmasını sağladı.

Mesleği şoförlük olan bazı vatandaşlar, hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla ilgili görüşlerini Havadis’e değerlendirdi.

“Önce yeterli trafik bilincine sahip olmak gerekir”

Başkent Lefkoşa’da ekmeğini şoförlük yaparak kazanan bazı vatandaşlar, 800 TL para cezası ve 30 ceza puanı “abartılı” olarak değerlendirirken bazı vatandaşlar, “Araç kullanırken cep telefonu ile konuşan kişilerin sebebiyet verdiği kazalar değerlendirildiğinde caydırıcılık açısından öngörülen ceza miktarları az bile” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların çoğunluğu, önce trafikte eğitimin yaygınlaştırılması ve trafik bilincinin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durarak yeterli trafik bilincine sahip olmayan kişilerin bu cezalara birkaç kez çarptırılsa bile aynı suçu işlemeye devam edeceğini savundu.

Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi?

Uğurcan Dağcıoğlu:

“KKTC’de zaten yol güvenliği yok. Devletin ehil gücü yol güvenliğini istenilen düzeyde sağlamakta yetersiz. Dolayısıyla aslında trafikte sürücülere çok fazla sorumluluk düşüyor. Zaten yeterli yol güvenliği yokken bir de sürücüler trafikte bilinçsiz, saygısız davranır üstüne bir de kuralları çiğnerse bu toplumun kazalar nedeni ile daha çok içi yanar. Bence uygulamaya konması gereken ceza bu bilinçten, saygıdan yoksun kişiler için az bile. Ancak köklü çözüm, trafik bilincinin yerleşmesi, trafik kurallarına uyulması ve insanlarının birbirine saygı duyması ile mümkündür.”

Metin Yüksel:

“Trafik cezaları, suçu önleyici ve caydırıcı amaçlar taşımaktadır. Ancak kişi varlıklı ve de trafik bilincinden yoksun ise ceza miktarı o kişiyi trafik suçu işlemekten caydırmayacaktır. Dolayısıyla bana göre trafik suçlarını önlemenin para cezalarından daha etkin bir yolu vardır ve bu da eğitimdir. Toplumda trafik bilincini arttırmak için en temelde yani ilkokuldan başlayarak müfredatlara trafik dersleri koymak gereklidir. Eğer temelden trafik eğitimi verilir, topluma trafik bilinci yerleştirilirse para cezasına da gerek kalmayacaktır.”

Ergin Nevzat:

“Ülkemizde trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Birçok kazanın da sürücünün seyahat sırasında cep telefonu ile konuşması veya mesajlaşması sonucunda yaşandığı biliniyor. Mesleğim gereği günün 8 saati çalışıyorsam bunun 7 saati direksiyon başında, trafikte geçiyor ve araç kullanırken cep telefonu ile meşgul olan sayısız sürücü görüyorum. Bu zamanda bence en etkin ceza kişinin bu ekonomik koşulda cebine dokunmaktır. Dolayısıyla ben 800 TL para cezasının az bile olduğunu düşünüyorum. Ceza yemek istemeyen kurallara uysun.”

Faruk Coşkunsu:

“Araç kullanırken cep telefonunu herhangi bir maksatla kullanmanın doğru olduğunu kesinlikle savunmuyorum ancak KKTC’de asgari ücret 2 bin 20 TL ve birçok ailede eşlerden sadece erkekler çalışıyor. Bu açıdan baktığımda bence 800 TL para cezası asgari ücretli bir kimse için çok fazla. Bence yasa değişikliği üzerinde biraz daha çalışılmalı ve daha makul cezalar uygulamaya girmelidir.”

Adnan Çınar:

“Ben taksi işletmecisiyim. Ekmeğimi de taksi şoförlüğü yaparak kazanıyorum. Mesleğim gereği de günümün büyük bir kısmı trafikte geçiyor. Mesleğim gereği cep telefonu kullanmam gerekiyor. Trafikte olduğum sırada bir anlık dalgınlığıma gelse ve telefonu açsam alacağım ceza 800 TL para cezası ve 30 ceza puanı olacak. Bu rakamlar benim kazancım için çok fazla. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen öngörülen cezalar hakkında bir kez daha düşünsünler ve daha makul cezalar uygulansın.”

Onur Çelepçi:

“Bence çok yerinde bir uygulama olur. Ben mesleğim gereği devamlı trafikteyim ve sıklıkla araç kullanırken cep telefonu ile konuşan insanlar görüyorum. Hatta sadece konuşan değil, cep telefonu ile yazışan kişiler var. Araç kullanırken cep telefonu ile meşgul olup da farkında olmadan şerit değiştiren sürücüler var. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, mesajlaşmak veya internete girmek sürücünün dikkatini dağıttığından ciddi kaza riskidir. Umuyorum bu ceza caydırıcı olur.”