Çin'den Kore uyarısı

ABD'nin kendilerine savaş ilan ettiğini belirten Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini hızlandırmasının ardından, bölgenin süper gücü Çin'den uyarı geldi. Bugün açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD ve Kuzey Koreli siyasetçilere seslendi. İki tarafın da askeri yollarla çözüm bulamayacaklarını görmesi gerektiğini söyleyen Kang, Kore Yarımadası'nda olası bir savaşın kazananı olmayacağını belirtti.

Sözcü, iki taraf arasındaki söz düellosunu da tasvip etmediklerini vurguladı.

Kuzey Kore askeri faaliyetlerine hız verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin kendilerine savaş ilan ettiğini iddia eden Kuzey Kore, askeri faaliyetlerine hız verdi. Güney Kore basın organları, Pyongyang yönetiminin doğu sınırına askeri yığınak yaptığını öne sürdü. Güney Kore istihbarat örgütlerini kaynak gösteren yayın organları, Kuzey Kore’nin sınıra savaş uçakları gönderdiğini yazdı.

Haberlerde ayrıca doğu sınırındaki askeri savunma hatlarının da güçlendirildiği öne sürüldü. Ancak Güney Kore istihbarat kurumlarından bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Kuzey Kore’nin füze denemeleri ile taraflar arasında artan gerilim, nükleer deneme nedeniyle zirveye çıkmıştı.

"Biz Kuzey Kore’ye savaş ilan etmedik"

Kuzey Kore’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine savaş ilan ettiğine dair açıklamalarına Beyaz Saray’dan yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pyongyang’ın Amerikan uçaklarını düşürme tehdidine de değindi:

“Biz Kuzey Kore’ye savaş ilan etmedik ve açıkçası söz konusu iddia, son derece absürt. Bir ülkenin diğer bir ülkenin uçağını uluslararası sularda seyrederken vurması asla uygun bir tavır değil. Hedefimiz aynı, Kore Yarımadası’nı nükleerden arındırmak için barışçıl gayretimiz sürecek.”

"ABD'nin bombardıman uçaklarını düşürebiliriz"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik F-15 jetlerinin Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını duyurmuştu. Son gelişmeleri değerlendiren Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise bu uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu:

“ABD bize savaş ilan ettiği için, her türlü önlemi alma hakkına sahibiz, buna hava sahamıza girmeseler bile ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarını düşürmek de dahil.”

Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinde ısrar etmesi, Pyongyang yönetimine karşı askeri müdahale seçeneğini gündeme getirirken, Trump BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kuzey Kore’yi tamamen yok edebileceklerini söylemişti.