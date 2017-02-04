Aslanköy'de Kayıp Kalıntılarına Ulaşıldı

İki toplumlu Kayıp Kişiler Komitesi (CMP), Aslanköy’de Kasım ayrından itibaren CMP tarafından yapılan kazı çalışmalar sırasında bulunan kalıntıların ardından daha da çok kalıntıların bulunması konusunda iyimser olduğunu belirtildi.



Kıbrıs Haber Ajansı Aslanköy’de yaptığı ziyarette kazı çalışmalardan sorumlu Kıbrıslı Rum jeolog Yannis İoannou ve Kıbrıslı Türk arkeolog Mustafa Emre’nin yaptığı açıklamalar aldı.

Yapılan açıklamalarda, bölgede dört Kıbrıslı Rum’un gömüldüğünü ve bölgede dört yıl önce üç kişinin kalıntılarının bulunduğunu söylediler.

2006 yılından beri CMP’de görev yapan İoannou, 1974 yılından beri kayıp kişiler komitesinden arkeologlardan oluşan iki ekip ile iki ekskavatörün kalıntıların bulunması için çalıştığını söyledi.

İoannou, Kıbrıs Haber Ajansı`na, devamla, Agastina`da yapılan kazı çalışmalarının ikinci aşaması olduğunu, ilk aşamanın 2013 yılında yapıldığını ve bu aşama sırasında üç kişinin kalıntılarının bulunduğunu ancak daha sonra elde edilen bilgilere göre, bölgede yedi kişinin gömülü olduğunu söyledi.

Yetkili, bundan dolayı CMP'nin bölgedeki çalışmalarını yeniden başlatma kararı vererek ikinci aşamanın 24 Kasım 2016 tarihinde başladığını söyledi.

İoannou, ikinci aşama çerçevesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bir kaç hafta önce kalıntılar bulunduğunu da açıkladı.

2011 yılından beri CMP`de görev yapan Kıbrıslı Türk Mustafa Emre ise Kıbrıs Haber Ajansı`na kazı çalışmalarının büyük bir bölgede yapıldığını ve her yıl bölgedeki tarlaların sürülmesi nedeniyle kemiklerin yeri değiştirdiğini söyledi.

Emre, bunun için kemiklerin bulunmasının CMP ekipleri için büyük zorluluk olduğunu belirtti.

Mustafa Emre, kazı çalışmalarının yavaş bir şekilde yapıldığını, ekskavatör kullanıldığını belirtti ve “çok dikkatli olmalıyız ve yavaş yavaş devam etmeliyiz” dedi.