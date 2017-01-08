HABER KIBRIS

Zavallı serçe soğuktan demire yapıştı

08/01/2017

Zavallı serçe soğuktan demire yapıştı
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ABD'yi etkisi altına alan soğuklar hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle bir kuşun ayakları konduğu demir boruya yapıştı. Bakın bunu fark eden bir çiftçi kuşu nasıl kurtardı...

ABD’nin Idaho eyaletinde aşırı soğuklar nedeniyle bir kuş, konduğu demire yapıştı. Minik kuşu, nefesiyle ısıtan bir adam kurtardı.

Bir kuşun ayakları, üzerine konduğu demir boruya yapıştı. Hayvanın yardımınaysa durumu fark eden çiftçi koştu. Minik kuşun ayak kısmını nefesiyle ısıtan adam, hayvanı düştüğü zor durumdan kurtardı. 

İHA



TAGS: serçe, soğuk, donmak
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