Yeni yılda yeni bir başlangıç nasıl yapılır?

Yeni bir yılın, yeni kararlar, yeni başlangıç veya bitirişler için genellikle iyi bir fırsat olarak görüldüğünü söyleyen Psikiyatrist Hatıloğlu, yeni yıl hedeflerinin gerçekleşebilmesi için dış faktörlerin yanı sıra düşünce ve duygu gibi iç faktörlerin de önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Doğum günü, yıl dönümü, özel gün derken insanların en çok yeni bir dönüm olarak düşündüğü tarihlerden biridir 31 Aralık… O gece saat 12’yi vurduğunda adeta beyaz bir sayfa açılır ve tüm olumsuzluklar geride bırakılır gibi hissedilir.



Yeni kararlar alınarak, ilişkilere ve günlük hayata kafada bir çekidüzen verilir. İstenmeyen özelliklerle ilgili kurtarma planları yürürlüğe sokulur ve “nasıllar, nedenler” gözden geçirilir.



Ancak Psikiyatrist Dr. Uğur Hatıloğlu, maddi sebepler, zamansızlık, yoğunluk ve sağlık sorunları gibi bir takım nedenlerin, alınan bu kararların başarıyla hayata geçirilmesini engelleyebildiğine dikkat çekiyor.



“Ancak bu dış ve beklenmedik olaylar dışında kendi iç sebeplerimize yönelerek düşünce ve duygularımızda yenileme yapabilmek mümkün” diyen Dr. Hatıloğlu, yeni bir yıla girerken düşünce, duygu ve davranışlarımızdaki hataların farkına varmanın da önemine işaret ediyor. Hatıloğlu’na göre “daha iyi” hissetmeye engel olabilecek o düşünce hataları şöyle:



"YA HEP YA HİÇ DÜŞÜNCE TARZINDAN KURTULUN"



“Yeni yılın ilk günü itibariyle; ‘yeni yılda ilk iş rejime başlayacağım, sigarayı bırakacağım, spora başlayacağım’ gibi cümleler duyuyorsunuz ya da şimdiden kendinize söz mü verdiniz? Bir programa başlamak için gün belirlemek oldukça motive edici olabilir ama başlamaya motive olmak kadar, sürdürebilmek de önemlidir. “Ya hep ya hiç” düşünce tarzına sahipseniz, ilk gün planınıza başlayamaz ya da ilk birkaç gün içinde işler istediğiniz gibi yürümezse, planınızı tamamen bırakma eğilimindesiniz demektir. En ufak bir hatada her şey bozulmuş, sanki siz de beceriksizmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Halbuki süreli bir eylemde amaç mükemmel başlangıcı yapıp aynı şahanelikte devam etmek değildir. Eğrisiyle, doğrusuyla, azıyla, çoğuyla sürdürebilmek ve elinden geleni yapmaktır.



"DUYGUSAL KARARLAR VERMEKTEN KAÇININ"



Hepimiz zaman zaman zorluklarla karşılaşırız. Ya da bazen her şey üst üste gelebilir. Böyle durumlarda duygularımızı, gerçek durumlarla birbirine bağlama riskimiz olur. Sanki hissettiklerimiz gerçeğin ta kendisiymiş gibi gelebilir. En güzel örneklerden biri de; ertelemektir. Çünkü genelde ertelemenin nedeni olumsuz bir duygudan kaçınmaktır. O duyguyu hissetmemek için yapmakla sorumlu/yükümlü olduğumuz işleri yap(a)maz ve yap(a)madıkça da olumsuz duyguların daha da artmasına neden olabiliriz. Bunun tam tersine, olumsuz duygularımıza rağmen bir işe başlamak ve onu sonlandırmak kişiyi iyi hissettirdiğinde, kişi boşuna bu duyguların kendisini yönetmesine izin verdiğini anlayacaktır.

"GEREKLİLİK EKLERİNDEN UZAK DURUN"



“Şunu yapmalıyım, buna başlamalıyım” gibi kalıplarla hayatını yaşayan insanlarda endişe ve öfke daha çok görülür. Çünkü bu tarz cümleler insanı baskı altına sokarlar. Biz ne kadar -meli ve -malı'larımıza uyum sağlasak da dış dünya kendi kuralları ve istekleriyle önümüze geldiğinde ortaya çıkan uyuşmazlık, kişide suçlanma ve kızgınlık yaratır. Bu yüzden isteklerimizi daha gerçekleşebilir hale getirmek ve beklentilerimizi daha yapılabilir kılmak daha huzurlu bir hayatın kapısını açan anahtarlardan biridir.



"TAŞIYABİLECEĞİNİZDEN FAZLA YÜK SIRTLANMAYIN"



Aynı anda birkaç zor eylemi yapmayı tasarlarken, yükün ağırlığı nedeniyle elinizdeki bulgurdan da olabilirsiniz. Bu yüzden kaldırabileceğiniz kadar aktiviteyi planlarınıza dahil edin. Unutmayın ki hiçbir başarı (piyango hariç) birden altın tepside önünüze gelmez. Emeksiz yemeğin yenmediği dünyamızda beklentilerinizin gerçekleşmesinin zaman alacağını, bu yüzden sabretme kartınızı cebinizden çıkarıp sık sık bakacağınızı baştan kabullenin.”