9 yaşında milyonlarca yıllık keşif!...

ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde yaşayan 9 yaşındaki June Sparks, yaptığı sıradan bir yürüyüşte 1.2 milyon yıllık bir fosil keşfetti. Ağabeyi ile yürüyüşte şans eseri bilim dünyasına önemli bir bulgu kazandıran Sparks, ABD basınının büyük ilgisini çekti!
21/07/2017
ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde yaşayan 9 yaşındaki June Sparks, ağabeyi ile çıktığı yürüyüşte düştüğü toprak kalıntılarında 1.2 milyon yıllık fosil buldu.
ABD'de yayımlanan The New York Times'da yer alan habere göre Sparks’ın ailesinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından başlayan kazı çalışmalarında, bulguların fillerin uzak atası Stegomastodon’a ait en az 1.2 milyon yıllık bir fosil olduğu anlaşıldı.
Genç çocuğun tesadüfen büyük tarihi kalıntıyı bulması dünya basınında büyük yankı buldu.