9 Yıl boyunca esaret altındaydı...

Girne’de bir veteriner hekim tarafından 9 Yıl evvel bulunup, tedavisinin ardından yıllar boyu evde beslenilen Turna, doğasına geri dönebilmek için Taşkent Doğa Parkı yetkililerince teslim alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Zooteknisti Mahmut Gücel; “seneler evvel tedavisi yapıldıktan sonra, o yıllarda uygun bir rehabilitasyon merkezi bulunmadığı için doğasına uygun olmayan koşullarda ve uygun olmayan besinlerle evde beslenilmiş. Şimdi ise Merkez’imizde doğasına geri dönebilmesi, yaban hayata dair yetilerini geri kazanabilmesi için tedavi ve rahabilitasyon sürecine başlamış bulunuyoruz. Merkezi’mize son 1 yıl içerisinde bu kuşla ilgili pek çok ihbar geldi. Turna’nın Girne’de bir veteriner hekim himayesinde olduğunu öğrendikten sonra, KKTC Çevre Koruma Dairesi , Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Dairesi’ne durumu bildirip harekete geçtik ”, dedi.

“Doğa hayvanlarıyla ilgili yasalar çok açık ve net”

Doğa hayvanlarının yaban hayatlarından alıkonulup, beslenip bakılmasının yasak olduğunu belirten Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat, “doğa hayvanlarıyla ilgili yasalar çok açık ve net. ‘Flora ve Fauna türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğüne’ göre doğa hayvanlarının tutulması, beslenmesi, bakılması yasaktır ve bu konuda kimse ayrıcalıklı olmamalıdır”, dedi.

9 Yıl önce bu hayvan için daha iyi imkanların ne yazık ki ülkemizde olmadığına da değinen Basat, bu kuşun bu kadar yıldır hayatta tutulabildiği için şanslı olduğunu, an itibariyle Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tüm imkanlarının kuşun tekrar doğaya salınabilmesi için seferber edildiğini belirtti.

Öte yandan doğa hayvanlarıyla ilgili birincil hedefin her zaman onları doğaya geri kazandırmak olduğunun da altını çizen Basat, yaban hayata geri dönemeyecek durumda olan hayvanların yaşam alanlarının ise, uluslararası kabul görmüş standartlarda ve hatta bu standartların da üzerinde olması gerektiğini ifade etti. Basat, ayrıca; Turna’nın teslim alınmasında ön ayak olan Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliğiile Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben’e, ve bu konuya şahsen müdahil olup Turna’ya ikinci bir şans verilmesine katkı sunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

“Üzerimize düşeni yaptık”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, “Bakanlığımız ve ilgili dairelerimiz ile hayvan refahı ve diğer konularda Taşkent Doğa Parkı’yla işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu kuşla ilgili de hayvanın refaha kavuşması ve doğasına geri dönebilmesi için Taşkent Doğa Parkı’na teslim edilmesi hususunda üzerimize düşeni yaptık. Turna için yeşeren 2. bir şansa ön ayak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Son olarak, Turna’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Ayda Aktolga, Turna’nın genel klinik muayenesi ile birlikte detaylı tüm tetkiklerinin yapıldığını, bulunan mevcut bazı sağlık sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde uygulanacak protokollerin belirlendiğini, ifade etti.

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın İşleri Sorumlusu