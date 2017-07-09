9. İskele Rallisi başladı

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, “9.İskele Rallisi” dün İskele Meydanı’nda start aldı. 6 bin 600 metrelik etapta en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi ilk günü lider tamamladı. Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi yaklaşık 10 saniye farkla ikinci sırada yer alırken, günün üçüncüsü Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi oldu. Mehmet Yücel-Mehmet Mişon ikilisi Harita Etabı’nda start alamadı ve ralli2 kuralları ile bugün ralliye devam edecek.