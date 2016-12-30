'Arap Messi' Avrupa'dan teklif bekliyor

Oynadığı futbolla dünyanın dikkatini çeken 'Arap Messi' lakabıyla anılan Omar Abdulrahman Avrupa'ya transfer oluyor

Saçlarıyla David Luiz'i futboluyla Messi'yi anımsatan Abdulrahman bu yıl Asya'da yılın oyuncusu seçilmişti.

25 yaşındaki futbolcu Al Ahly formasıyla Barcelona karşı oynanan maçta kullandığı Panenka penaltısıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Hayalleri olan Abdulrahman Avrupalı kulüplerin radarına girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan Abdulrahman formunun zirvesinde olduğunu belirterek Avrupa'da futbol oynamak istediğini açıkladı ve 'İnşallah' dedi.

Gönlündeki takımın da Arsenal olduğunu belirten 'Arap Messi' teklif bekliyor.

Bu arada Abdulrahman'ın adı Trabzonspor'la da anılıyor.

