Bağışıklığı güçlendirmek için 10 öneri

Bağışıklık sistemi, pek çok hücre ve organı içeren, oldukça komplike bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak bağışıklığın zayıflaması durumunda, zararsız görünen mikrobik hastalıklar bile yaşamsal kayıplara yol açabilir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkate alınacak 10 öneri, yaşam kalitesini artırarak, vücudu önemli hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır.

1-Güçlü bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinleri uygun miktarlarda tüketmek vücut için koruyucu bir kalkan etkisi oluşturmaktadır.

2-Çiğ sebze ve meyve sebzeler hastalık savıcı etkiye sahiptir. Sebze ve meyveler içerdikleri doğal vitaminler ve diğer antioksidanlar aracılığıyla, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

3-Besin hijyeni önemlidir. Sebze ve meyveler yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletilip tüketilmelidir.

4-Gün içinde yeterli protein alımı, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazıdır. Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinlerin dengeli bir biçimde tüketilmesi çok önemlidir.

5-Probiyotiklerin koruyucu etkisinden yararlanılmalıdır. Yoğurt ve kefir gibi gıdalar, mide-bağırsak sistemindeki bağışıklık sistemi elemanlarının sağlıklı işleyişinde rol almaktadır.

6-Su hayat kaynağıdır. İçeriğindeki tuz ve mineraller sayesinde, gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlamaktadır.

7-Hazır içecekler yerine taze sıkılmış meyve ve sebze suları tercih edilmelidir.

8-Yeterli uyku sağlık için gereklidir. Yalnızca yeterince uzun süre uyumak değil, “kaliteli” uyku da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir.

9-Düzenli fiziksel aktiviteler vücut direnci için gereklidir.

10-Pozitif olmak ve bol bol gülmek, vücuda şifa sağlar.Bağışıklık sistemi, pek çok hücre ve organı içeren, oldukça komplike bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak bağışıklığın zayıflaması durumunda, zararsız görünen mikrobik hastalıklar bile yaşamsal kayıplara yol açabilir.