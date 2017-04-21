Cezasının zaman aşımına 4 dakika kala idam

ABD'nin Arkansas eyaletinde yoğun tartışmalara rağmen idam cezası 12 yıl aradan sonra ilk kez uygulandı. Mahkum Lee cezası zaman aşımına 4 dakika kala idam edildi. İnsan hakları örgütleri, avukatlar ve ilaç firmaları idama karşı çıkıyordu.

2005'ten bu yana ABD'nin Arkansas eyaletinde idam edilen ilk kişi 51 yaşındaki Ledell Lee oldu.



1993'te işlenen bir cinayetten hapis yatan Lee idam cezasının zaman aşımına 4 dakika kala infaz edildi.



Arkansas'ta 11 gün içinde 8 idam kararının uygulamasının planlanması büyük tartışmalara yol açtı.

12 yıl sonra 8 infaza karar verilmesinin nedeniyse, idam sırasında kullanılan sakinleştirici ilacın son kullanma tarihinin geçmek üzere olması.



İnsan hakları örgütleri bu nedenle karara büyük tepki gösteriyor.

Üretici iki laboratuar da, ilaçların süresinin geçmesi nedeniyle hükümlülerin daha çok acı çekeceğini öne sürüyor.