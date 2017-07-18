AB Bakanı Ömer Çelik'ten sert mesaj!

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı Ömer ÇElik, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumundan vazgeçmeyeceğini, Türk askerinin adadaki varlığının kimse tarafından tartışalamayacağını, askerin varlığının müzakere konusu edilemeyeceğini söyledi. Bakan Çelik, "Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı müzakere edilemez" dedi. AB'nin bir çıkmaz sokakta olduğunu dile getiren Çelik, Avrupa Birliği ülkelerinin fasılları açmadan eleştirmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Fetullahçı ve Bölücü teröristlerle mücadelesinin son sürat devam ettiğini söyleyeen Çelik, "AB koridorlarında PKK sergisi görmek istemiyoruz" dedi. Avrupa Birliği ülkelerinde yalnızca IŞİD'den bahsedildiğine dikkat çekerek, diğer iki terör örgütüne yeteri kadar dikkat edilmediğini ve bu örgütlere de odaklanılması gerektiğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA