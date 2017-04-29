AB-Brexit Zirvesi bugün yapılıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlikten ayrılma (Brexit) kararı alan İngiltere’yle müzakerelerde önceliğin vatandaşlara sağlanacak güvenceler, Londra’nın mali yükümlülükleri ve İrlanda konularında olduğunu, ancak bu hususlarda ilerleme sağlandıktan sonra iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceğinin tartışılabileceğini belirtti.

Tusk, bugün yapılacak AB-Brexit Zirvesi için liderlere davet mektubu gönderdi.

İngiltere’nin çıkış sürecini resmen başlatmasının ardından diğer 27 ülkenin ilk kez bir araya gelerek müzakere stratejisini onaylayacaklarına dikkati çeken Tusk, Brüksel ve Londra arasındaki ilişkilerinin geleceğinin görüşülmesinin şu aşamada masada olmadığını vurguladı.