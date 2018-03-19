AB ile İngiltere geçiş sürecinde anlaştı

AB Komisyonu’nun BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Brexit müzakerelerinde son duruma ilişkin Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Barnier, “geçiş döneminin sınırlı bir süreyi kapsadığını’ belirterek; ‘İngiltere, 29 Mart 2019’dan itibaren AB üyesi olmayacak ama bir süre Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanacak” dedi.

Geçiş sürecinin 31 Aralık 2020’de sona ereceğini anlatan Barnier,İngiltere’nin AB’den ayrılığı sonrasında Kuzey İrlanda’da mevcut gümrük ve sınır durumunda bir değişiklik yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Barnier, İrlanda’nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması konusunda ‘dayanak madde’ yer almasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

İngiltere Brexit Bakanı Davis de, geçiş sürecinde AB mevzuatının ve mevcut ilişkilerin İngiltere için aynen devam edeceğini söyledi.

Bu arada AB Komisyonu, İngiltere ile müzakere edilen ayrılık anlaşmasının 130 sayfalık taslak metnini yayınladı.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.