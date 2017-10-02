AB: Katalonya'daki bağımsızlık referandumu yasal değil

Avrupa Birliği (AB), Katalonya'da dün yapılan bağımsızlık referandumunun İspanya Anayasası’na göre yasal olmadığını belirtti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Komisyon bugünün bölücülük ve parçalanma değil birlik ve istikrar zamanı olduğuna inanıyor. Tüm ilgili taraflara artık çok hızlı şekilde çatışmadan diyaloğa geçmeleri çağrısı yapıyoruz. Şiddet asla bir siyasi enstrüman olamaz" dedi.

Schinas, “Bu zor süreci İspanya Anayasası ve yurttaşların ondan doğan temel haklarına saygılı olarak yönetme konusunda Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğine güveniyoruz. Dünkü referandum İspanya Anayasa'sına göre yasal değildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker sıklıkla bunun İspanya'nın iç sorunu olduğunu ve anayasaya uygun olarak çözülmesi gerektiğini tekrarladı" diye konuştu.

İspanya Anayasası Mahkemesi’nin yasa dışı ilan ettiği referanduma, İspanyol güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etmiş müdahale sonucu 900'e yakın kişi yaralanmıştı.

Almanya da yüzde 90 'evet'le sonuçlandığı açıklanan bağımsızlık referandumuna ilişkin "Ayrılıkçılık hiçbir sorunu çözmez" ifadelerini kullanmıştı.