AB liderleri Brexit Müzakereleri için Olağanüstü toplandı

AB Ülkelerinin liderleri, Brexit stratejilerini karara bağlamak üzere Olağanüstü zirvede bir araya geldi

Zirvede Brexit müzakereleri öncesi birlik mesajı verildi.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, İngiltere’nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB’nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü bir zirvede bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere ile gelecekte yakın ve güçlü bir ilişki istediklerini söyledi.

Buna ilişkin herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Tusk, İngiltere’nin mali yükümlülüklerine atıfta bulunarak, “Fakat geleceği tartışmadan önce geçmişimizi düzene koymalıyız. Bu konuyu özenle, fakat sıkı bir şekilde halledeceğiz. Bence bu, (müzakerelerde) ilerlemede tek olası yol.” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, müzakerelere İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçimden sonra başlanacağını, ancak onun öncesinde 3 Mayıs’ta AB Konseyinden müzakereler için yetki isteyeceklerini, Konseyin de bu talebi 22 Mayıs’ta oylayacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, gelecekte de İngiltere ile iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini belirterek, “Ancak biz de 27 ülke olarak çıkarlarımızı birlikte temsil edeceğiz. Şimdiye kadar bu mükemmel bir şekilde başarıldı. Müzakerelerde de başarlı olmak için bu, iyi bir başlangıç noktasıdır.” açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugünkü zirvenin öneminin, AB’nin birliği olduğunu kaydederek, “Şüphesiz AB’den ayrılma kararının Birleşik Krallık’a bir bedeli olacaktır. Bunun cezalandırıcı olmaması gerekiyor. Aynı zamanda AB kendi çıkarlarını koruyacaktır.” ifadesini kullandı.