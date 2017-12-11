AB Savunma Projesi’nin ilk projesi basına sızdı

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da taraf olduğu AB Savunma Projesi’nin (PESCO) 16 maddelik ilk projesi basına sızdırıldı.

Fileleftheros gazetesi, AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini tarafından bugün, AB Dış Konular Konseyi çerçevesinde açıklanması beklenen 16 proje kapsamında 5 milyar Euro’luk bir destek ödeneği ile zırhlı ve amfibi araç, denizaltı ve insansız hava aracı (drone) alımı öngörüldüğüne dikkat çekti.

Buna rağmen PESCO’nun özerk bir askerî yapı değil, NATO’nun “tamamlayıcısı” olacağının altını çizen gazete “ele geçirdiği” ilk projeleri şu şekilde sıraladı:

“1-Avrupa Sıhhiye Komutanlığı

2-Avrupa Radyo İletişim Güvenlik Yazılımı (ESSOR)

3-Askeri Hareketlilik Operasyonları Destek Ağı (Logistic Hubs)

4-Avrupa Görev Eğitim Merkezi (EU TMCC)

5-Avrupa Ordu Eğitim Merkezi

6-Operasyonel Güç Fonksiyonu (EOF)

7-Askeri Afet Yardım Operasyonları

8- Yarı-Özerk Deniz Anti Mayın Sistemi (MAS MCM)

9-Deniz ve Liman Gözetim ve Koruma (HARMSPRO)

10-Deniz Gözetiminin Yükseltilmesi

11-Siber Tehditler ve Olay Tespit maksatlı Ortak Bilgi Kullanım Platformu

12-Siber Güvenlik için Acil Tepki Grupları

13- Görev ve Operasyonlar İçin Askeri Komuta ve Kontrol Sistemi (CSDP)

14-Zırhlı Personel Taşıyıcı/ Amfibi Saldırı Araçları/ Hafif Zırhlı Araçlar

15-Doğrudan Ateş Destek (EuroArtillery)

16-Krizlerle Mücadele İçin EUFOR Operasyonel Çekirdeği (EUFOR CROC).