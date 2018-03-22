AB: Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasa dışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bugün (22 Mart 2018) düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına yansıdı. AB liderlerinin, ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' dediği bilgisi aktarıldı.

AB'ye üye 28 ülkenin hükümet veya devlet başkanları (AB Konseyi) bugün Brüksel'de toplanıyor.

Gündemin baş maddesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini yükseltmiş olması ve bunun yol açabileceği ticaret savaşları. Sputnik'te yer alan habere göre AB liderleri, ticaret savaşına tutuşmadan Trump yönetimiyle pazarlığa giderek Avrupa'yı gümrük vergisi duvarının haricinde tutmanın yollarını tartışacak. Söz konusu haber şöyle devam ediyor:

May, Putin'e karşı destek arayışında

Bir diğer gündem konusu da İngiltere'de eski bir Rus casusuyken İngiliz istihbaratı için çalışmış olan Sergey Skripal ile kızının sinir gazıyla zehirlenmesi vakası. İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde olmasına karşın Başbakan Theresa May zirveye katılacak ve İngiltere ile Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarları estiren bu olayla ilgili mevkidaşlarını bilgilendirecek.

Olayla ilgili Moskova'yı suçlayan May'in, AB'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert duruş ve açıklama talep edeceği belirtiliyor.

İngiliz Muhafazakar Parti liderinin, pazartesi günü AB dışişleri bakanlarının yaptığı 'İngiltere ile koşulsuz dayanışma' açıklamasından çok daha güçlü bir tepki beklediği söyleniyor.

Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tavır

Bu tür tartışmaya açık meseleler dışında kalan konuların AB zirvesi sonuç bildirisine nasıl yansıyacağı belirlendi.

Sonuç bildirisi taslağının Türkiye ile AB üyesi komşuları arasındaki son gerilimlere değinen bölümünde, ''AB Konseyi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyor ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor'' deniliyor.

Savaş gemileri kol geziyor

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) enerji şirketlerinin petrol-gaz araması yapmasını Türk savaş gemileri engellerken Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege gerginliği de Kardak üzerinden yeniden alevlendi. bu ortamda sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunan iki Yunan askeri de 'casusluk' suçlamasıyla tutuklandı.