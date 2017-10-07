AB ve Hindistan Aşırıcılığa Karşı İş Birliğini Artıracak

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan'ın aşırıcılık ve radikalleşmeye karşı iş birliğini arttırma konusunda fikir birliğine vardığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımıyla başkent Yeni Delhi'de 14. AB-Hindistan Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, AB ve Hindistan'ın özellikle internet üzerinden yapılan aşırıcılığa karşı iş birliğini geliştirme konusunda hem fikir oldukları kaydedildi.

Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapılan bildiride, AB ve Hindistan arasında askeri tatbikatların yeniden başlaması konusunda tarafların istekli olduğu belirtildi.