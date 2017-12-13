İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas, “Trump Kudüs’ü İsrail’e hediye olarak takdim ediyor. Sanki dünyada tek karar veren kendisiymiş gibi davranıyor. ABD’nin arabuluculuğuna izin asla vermeyeceğiz, Kudüs ebedi başkentimizdir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’nin başkenti olarak tanıma kararı sonrasında olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde konuşuyor.

Abbas’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“İngiltere 100 yıl Siyonist harekete böyle bir söz verdi. Bu söz hak etmeyenlere karşı verilmiş bir sözdü. İngiltere kendine ait olmayan bir toprağı, Filistin toprağını heba etti. İngiltere bunu yaparken en ana partneri ABD idi.”

“Trump Kudüs’ü İsrail’e hediye olarak takdim ediyor. Sanki dünyada tek karar veren kendisiymiş gibi davranıyor. Ama bu kez ABD ile birlikte hareket edenler dahi yanında yer almadı. Bütün dünyada ülkeler doğudan batıya, Kanada, İngiltere ve Avustralya dahil kimse Trump’ın yanında yer almadı.”

“Kudüs’ün işgaline karşı çıkmak için birlikteyiz. ABD bütün insanlığın vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. İşgal altındaki Filistin’in devlet olarak tanınması için çaba harcamalıyız.

“Mescidi- Aksa’da nöbet tutan kardeşlerimize, Kudüs’te yaşayıp yerleşimcilerin zulmüne maruz kalan halklarımızı selamlıyoruz. Çünkü zorla işyerleri kapatılıyor. Taşıyamacakları vergiler kendilerinden isteniyor. Kilise ve camilerinde ibadet etmelerine izin verilmiyor. Bundan birkaç ay önce hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar gelerek, tüm engellemelere rağmen ibadetlerini yaptıyor.”

“BM kararına göre hiçbir ülkenin büyükelçiğini Kudüs’e yerleştirmesi yasal değildir.ABD’nin tek taraflı aldığı bu kararın geçersiz olduğunu ifade ediyoruz. Bizler barış içinde çalışırken, bir anda bize yüzyılın tokatını vurdular. Yapılan uluslarrası hukukun ihlalidir.”

“Kudüs hem Müslümanların hem Hristiyanların yaşam mekanı olarak kalacaktır. ABD artık barış sürecinde arabulucu olma şansını yitirmiştir. ABD’nin artık arabulucu olmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizlerin de bu kararımızı desteklemesini istiyoruz. Kudüs Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır.”

“ABD Kongresi kalkıp Filistin Kurtuluş Örgütü’nü terör örgütü olarak kabul ediyor. ABD’nin FKÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmesini kınıyoruz. Dünyada 83 ülkeyle terörle mücadele protokolümüz var. Anlaşılan onlar bizim terör örgütü olmamızı istiyorlar ancak terör örgütü olmayacağız.”

“İsrail’i kim koruyor, uluslararası hukuka rağmen pervasızca saldıran İsrail’i kollayan kim? Yahudilerin meşruiyetleri var, bizim de var. İsrail’in yönetimi, halkı var ama sınırları yok. Sınırları olmayan bir devlet nasıl tanınabiliyor? Bana sınırlarını göstersinler.”