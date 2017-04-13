ABD: Yanlışlıkla SDG'lileri vurduk

ABD, iki gün önce Suriye'de yapılan hava saldırısında yanlışlıkla 18 SDG'liyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD'nin liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Tabka'nın güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarını yanlışlıkla vurduğunu, saldırıda 18 SDG'linin öldüğünü duyurdu.



Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının 11 Nisan'da Tabka'nın güneyine düzenlediği hava saldırısında 18 SDG'linin öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı, hedef noktasını DEAŞ mevzisi olarak tanımlayan müttefik kuvvetleri tarafından talep edildi. Hedef noktası, aslında SDG'ye aitti." ifadesi kullanıldı.

Başsağlığı mesajının da yer aldığı açıklamada, koalisyonun, SDG ile yakın temasta olduğu, trajik olaya rağmen örgütü DEAŞ'a karşı destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca koalisyonun, olayın nedenini araştıracağı ve benzerlerinin yaşanmasını engellemek için önlemler alacağı belirtildi.