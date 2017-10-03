ABD, 15 diplomatı kovdu

Tillerson, yaptığı yazılı açıklamada, Kübalı diplomatların geri gönderilmesine ilişkin olarak Kübahükümetinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Bakan Tillerson'ın açıklamasında, "3 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında, Küba hükümetini bilgilendirdi." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, bu kararın, Küba'da görev yapan "Amerikalı diplomatların güvenliğinin sağlanamaması" üzerine alındığı belirtildi.

ABD'nin Küba'da görev yapan diplomatlarının sayısını azalttığına ve bütün çalışanların ailelerinin ABD'ye geri çağrıldığına vurgu yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Amerikalı diplomatların güvenliğini sağlayıncaya kadar ABD'nin Havana'da az sayıda diplomat bulunduracağı kaydedildi.

Açıklamda ayrıca, ABD'nin Küba ile diplomatik ilişkilerinin devam edeceği belirtildi.

ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde görev yapan 21 diplomatın ve aile üyelerinin "bilinmeyen" nedenle işitme kaybına uğradığını açıklamıştı, bugün yapılan açıklamada bu sayının 22'ye yükseldiğine yer verildi.

Diplomatlara yönelik saldırının nasıl olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken, saldırının sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile gerçekleştirildiği iddia ediliyor.