ABD “ağ tarafsızlığı” kuralını kaldırdı

ABD’de internet erişimi konusunda çok tartışmalı bir karara imza atıldı. Federal İletişim Komisyonu, internet hizmeti sunan şirketlere yönelik “ağ tarafsızlığı” zorunluluğunu kaldırdı. İnternet kullanıcılarının tüm sitelere, internet sağlayıcıları ya da hükümetin herhangi bir kısıtlaması olmadan aynı hızda ulaşabilmesini sağlayan “internet tarafsızlığının” kaldırılması ülkede büyük tartışma yarattı..

ABD’de internet tarafsızlığı dönemi sona erdi.

Federal İletişim Komisyonu, eski Başkan Barack Obama döneminde uygulamaya geçirilen “ağ tarafsızlığı” kuralını 2’ye karşı 3 oyla kaldırdı.

Ülkede tüm internet sitelerine, internet sağlayıcıları veya hükümetin müdahalesi olmadan erişimi garantileyen “ağ tarafsızlığı”nın kaldırılması ülkede büyük tartışma yarattı.

Kararla, servis sağlayıcıların sitelere ayrımcılık yapabilecekleri öne sürülüyor. Bunun, bazı internet sitelerine daha hızlı ve ucuz bazılarına ise daha yavaş ve pahalı ulaşım anlamına geleceği belirtiliyor

Firmaların anlaşmalı olduğu sitelere erişim normal olarak sağlanırken, rakip sitelere erişim kısıtlanabilecek. Örneğin, müşteriler çok yavaş açılan bir alışveriş sitesi yerine, hızlı açılan alışveriş sitesini tercih etmek zorunda bırakılabilecek.

İnternetten video izleme, ya da alışveriş sitelerine ulaşmak için kullanıcılardan ekstra ücret talep edilebilecek.

Trump’ın atadığı Federal İletişim Komisyonu Başkanı Ajit Pai kararı savundu. Pai, “dünyanın sonu gelmiyor. tüketiciler korunmaya, internet gelişmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

2015 yılında başlatılan “internet tarafsızlığı”nın kaldırılması kararının anayasa mahkemesine taşınacağı belirtiliyor.