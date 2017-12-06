ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. ABD Büyükelçiliği de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak. Trump, kararını açıklarken, Kudüs’ün modern İsrail hükümetinin merkezi olduğunu savundu ve İsrail’in egemen bir devlet olarak kendi başkentini belirleme hakkı olduğunu söyledi.

İşte ayrıntılar:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'le ilgili yeni yaklaşımını ilan etti.

İsrail ile Filistin arasındaki sorunlara yeni bir perspektifle bakmak gerektiğini dile getiren Trump, ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirtti.

1995 tarihli "Kudüs Yasasına" atıf yaparak o tarihte ABD'nin Kudüs'ü İsrail'n başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Trump, "20 yıldan uzun süredir tüm başkanlar bu yasanın gereğini yapmayı ertelediler ve buna gerekçe olarak barış çabalarını gösterdiler. Bu sürenin ardından şu anda daha önce olmadığı kadar İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barışa yakınız. Dolayısıyla şu anda Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu

BÜYÜKELÇİLİK KUDÜS'E TAŞINACAK

Trump, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği konusunda ise, "Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim." açıklamasını yaptı, ancak elçiliğin taşınmasıyla ilgili herhangi bir zaman çizelgesi öngörmedi.

Söz konusu adıma rağmen İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci için çok ümitli olduğunu dile getiren Trump, "ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu; ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararının duyurmasından önce ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Kudüs ve Batı Şeria uyarısı yapıldı.

Reuters'ın haberine göre, ABD'nin tüm diplomatik misyonlarına gönderilen telgrafta, 20 Aralık'a kadar İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'ya zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Trump'tan açıklama öncesi gelen mesaj: Gecikmiş bir karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ün başkent olması yönündeki kararı konusunda kabinesini bugün bilgilendirdi. Trump, Kudüs'le ilgili kararının çoktan alınması gereken bir karar olduğunu söyledi. Trump'ın bu sözleriyle kendinden önceki ABD başkanları olan Bill Clinton ve George W. Bush'un Kudüs'le ilgili sözlerini tutmadıkları imasında bulunduğu düşünülüyor.



Öte yandan Trump'ın bu hamlesine karşılık dünyada tepkiler çığ gibi yükseliyor. Dünyadan ve sıcak bölgedeki ülkelerden, Filistin-İsrail arasında bir savaşa neden olabilecek bu karar nedeniyle Trump yönetimine tepkiler yağıyor.

TBMM'DEN ORTAK DEKLERASYON

TBMM, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimine karşı ortak bildiri yayımladı.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin imza koyduğu bildiride, ABD’nin bu tavrının bölgede bir dizi tehlikeli gelişmeyi tetikleyecek, çatışma doğuracak, yeni insani dramlara neden olacak bir yaklaşım olduğu belirtildi. Filistin sorununun çözümü için gösterilen barışçıl çabaların da bu girişim karşısında büyük darbe alacağı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA KUDÜS ÇAĞRISI

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden dünya kamuoyuna Kudüs çağrısı yaptı. 'ABD'yi kaosu tetikleyecek bu adımdan vazgeçmeye, İsrail’i de barışa katkı sağlayacak politikalar izlemeye' davet etti.