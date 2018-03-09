ABD Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Haberi “Türk Tehditlerine Dokunmadı, Haklarla İlgili Yanıt Verdi- Washington’dan Exxon Mobil’le İlgili Düşük Tonlar” başlıklarıyla yayımlayan Fileleftheros, ABD Dışişleri Bakanlığından ismi bilinmeyen bir yetkilinin, kısaca şu açıklamada bulunduğunu iletti;



“ABD’nin Kıbrıs MEB’iyle ilgili politikası uzun sürelidir ve değişmemiştir. Birleşik Devletler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, MEB’indeki kaynakları geliştirme hakkını tanımaktadır. Adanın petrol ve doğal gaz kaynaklarının, diğer bütün kaynaklar gibi, kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz. Bölgedeki gerilimi tırmandıran her türlü eylem ve retorikten vazgeçilmelidir.”



İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI



Gazeteye göre İngiliz Hükümeti de yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin “Türk uçaklarının hava sahasında gerçekleştirdiği tacizler konusunda, BM nezdinde yaptığı şikâyetlerden haberdar olduğunu” ileri sürdü.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, bir İngiliz milletvekilinin ilgili sorusu üzerine bu açıklamayı yaptığını kaydeden gazete, İngiltere’nin Avrupa konularından sorumlu bakanı Alan Duncan’ın İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına yazılı bir açıklama yaptığını iletti.



Açıklamasında “Rum Yönetimi’nin, adanın kuzey bölümü üzerindeki hava sahasında gerçekleşen Türk ihlalleri konusundaki, BM’ye yaptığı şikâyetlerden haberdar olduklarını” öne süren Duncan, “Birleşik Krallığın BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararı uyarınca, kendi kendini ilan eden ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni’ bağımsız bir devlet olarak tanımadığını” iddia etti.



Gazeteye göre Duncan “Birleşik Krallığın yalnızca bir Kıbrıs devletini –Kıbrıs Cumhuriyeti- ve tek yasal hükümet olarak da, bir hükümeti tanıdığını” iddialarına ekledi.



EXXON ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASINA DÜZELTME



Öte yandan Haravgi gazetesi, Exxon Mobil şirketi sözcüsü Suann Guthrie’nin geçtiğimiz gün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada yer alan “2018 yılının ilk yarısındaki araştırmalar” ifadesinin, ajans tarafından düzeltildiğini yazdı.



Haberde “bu araştırmaların 2018 yılının ikinci yarısı, daha da somut olarak önümüzdeki Ekim ayı için planlandığı” ifade edildi.



RUM MECLİSİNİN KARAR TASLAĞI



Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleştirdiği tahriklerin, bugün Rum Meclisi Genel Kuruluna sevk edileceğini” yazdı.



Konunun Rum milletvekillerinden Yorgos Perdikis’in inisiyatifiyle ele alınacağını kaydeden gazete, “Rum Meclisi tarafından benimsenmesi için, bir karar taslağı hazırlandığını” belirtti.



Haberde, karar taslağında ileri sürülen Türk ihlallerinin kınandığı, aynı zamanda gerek Rum Hükümeti, gerek de Rum tarafının AB’deki ortakları tarafından gerçekleştirilmesi gereken eylemler konusunda spesifik önerilerde bulunulduğu belirtildi.



Gazete karar taslağında yer alan iki temel unsuru da şöyle sıraladı: “1. Kıbrıs’ın batısında ve kuzeyinde MEB belirlenmesi için koordinatlar sunması için hükümete çağrı yapılması, 2. Avrupa Konseyi’nden, 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenecek olan AB-Türkiye toplantısının ertelenmesinin talep edilmesi.”



Meclis kararının alacağı son şeklin bugün ortaya çıkacağını da kaydeden gazete, karar taslağında yer alan ifadelere de yer ayırdı.