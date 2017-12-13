ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus askerlerini Suriye’den çekeceği yönündeki açıklamasının gündeme getirilmesi üzerine bu konuya değinen Nauert, “Çok ilginç; Rusya, Suriye’de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye’de bizim işimiz bitmedi. ‘Biz’ derken ABD’yi, bütün koalisyon güçlerini kastediyorum. DEAŞ’ın elinde olan yerler var, ülkede hala istikrarın sağlanması gerekiyor. Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz”dedi.

ABD’nin Suriye konusunda Cenevre sürecini takip ettiğini belirten Nauert, “Suriye’nin geleceğinde Esad’in olacağını düşünmüyoruz. Bu, Suriye halkının vereceği bir karardır” dedi.