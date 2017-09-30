ABD Kuzey Irak referandumunu tanımadı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunu tanımadığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Pazartesi günü düzenlediği tek taraflı referadumunu tanımamaktadır. Kullanılan oyların ve sonucu meşruiyeti yoktur. Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh Irak'ı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tillerson açıklamasında ayrıca tarafları sakin olmaya, karşılıklı söz düellosunu ve tehditleri sonlandırmaya davet etti.

Washington yönetimi- 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık oylamasından önce Erbil yönetimini birden fazla defa referandumu ertelemeye çağırmıştı.

Amerikan yönetimi referandumun ertesi günü yaptığı açıklamada da "derin hayalkırıklığı" duyduğunu bildirerek açıklayarak bu adımın istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Irak'taki Mesud Barzani yönetiminin bağımsızlık referandumu düzenleme planı BM ve ABD'nin yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, İran ve Suriye'nin de yoğun tepkisini çekmiş, Irak parlamentosu referandum yapılan bölgeye askeri birliklerin sevk edilmesini talep etmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, yüzde 92 oyla 'evet' sonucunun çıktığı referandumun hemen bağımsızlık ilan edileceği anlamına gelmediğini vurguluyor.