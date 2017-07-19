ABD ordusu lazer silahını test etti

CNN International, ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurdu.

ABD Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracını imha eden lazer silahını test etti. CNN'in geçtiği habere göre, USS Ponce isimli askeri gemiye konuşlandırılan silah belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Askeri yetkililer silahın deneme sırasında fark edilmeyecek düzeyde sessizlikte çalıştığını açıkladı.

ABD ordusuna göre, lazer silahı bir mermiden daha hassas bir yapıya sahip. Üstelik bu silahı çok çeşitli hedeflere karşı da kullanılabilmektedir. Yani hem kara, hem hava hem de denizdeki hedeflere karşı etkilidir. Lazer silahı hedeflerini ışık hızında imha ediyor. Bu da kıtalararası balistik füzelerden elli bin kat daha hızlı olduğu anlamına gelmektedir. Yani bu silahtan kaçmak mümkün değil.

İran, Basra Körfezi'nde yapılan denemeye karşı şimdilik sessiz.