ABD Pasifik’te füze savunma sistemini denedi

Amerika balistik füze savunma sistemini test etti. Sistemin Pasifik Okyanusu üzerinde havada seyreden bir füzeyi başarıyla vurduğu belirtildi.

ABD ordusu, Kuzey Kore’nin iki hafta önce Amerikan topraklarına ulaşma potansiyeline sahip bir kıtalararası balistik füzeyi başarıyla denemesinin yarattığı tehdide karşı savunma sistemlerini güçlendirme gayreti yürütüyor.

Amerikan Füze Savunma Dairesi yaptığı açıklamada, Hawaii adalarının kuzeyinde bir savaş uçağından balistik füze fırlatıldığını, Alaska eyaletinde orduya ait Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) sisteminin füzeyi “tespit ettiğini, izlediğini ve vurduğunu” duyurdu.

Deneme, ABD’nin, kısa menzilli füzelere göre daha hızlı ve hedef alması daha zor olan orta menzilli bir balistik füzeyi vurmak için THAAD sistemini kullandığı ilk girişim oldu.